Los poderes invisibles detrás del voto en RD (OPINION)

En el imaginario colectivo, las elecciones presidenciales se pintan como un cuento de hadas: el pueblo acude a las urnas y con la fuerza de su voto decide el futuro de la nación. La realidad, sin embargo, es más compleja.

Sí, el voto ciudadano es imprescindible y define el resultado final, pero cuando llega el “día D” ya hay decisiones tomadas mucho antes por poderes ocultos que influyen silenciosa pero decisivamente en quién ocupará el Palacio Nacional.

Abrir los ojos ante estas verdades es un acto de madurez democrática. No se trata de negar el valor del sufragio, sino de comprender que en la República Dominicana —como en el resto del mundo— la política presidencial está atravesada por múltiples actores que operan tras bambalinas, moldeando percepciones, financiando estructuras y estableciendo líneas de acción que pesan tanto como la boleta marcada en la urna.



Los empresarios: capital que vota antes del voto

El sector empresarial es, quizás, el poder más evidente. Con sus aportes millonarios a campañas, no solo financian la logística electoral, sino que marcan agenda. Empresas, gremios y asociaciones empresariales condicionan su apoyo en torno a promesas concretas: estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, políticas fiscales favorables.

Además, ese apoyo no se queda en cheques discretos: los empresarios ejercen influencia directa sobre empleados, suplidores y redes de negocios, orientando votos y fidelidades. Cuando una campaña cuenta con este respaldo, llega al día de las elecciones con una maquinaria aceitada y con miles de votos inducidos por dependencia económica.



La fuerza de las iglesias: católicos, evangélicos y más allá

Otro poder fáctico fundamental son las religiones. Católicos, evangélicos y congregaciones emergentes han aprendido el valor político de sus feligreses. Desde los púlpitos, se transmiten mensajes sutiles (y a veces no tanto) sobre los candidatos “más alineados con los valores”.

En un país profundamente creyente, el respaldo de un líder religioso puede movilizar miles de votos de manera disciplinada. En los últimos años, estos grupos no se limitan a recomendar; también por su lucha anti corrupción , logran espacios en políticas públicas, ministerios y proyectos sociales. En definitiva, tienen la capacidad de legitimar o hundir candidaturas.

Los medios de comunicación: creadores de percepción

En una democracia mediática como la dominicana, los medios masivos y, más recientemente, las plataformas digitales son decisivos. Quien controla la narrativa, controla la emoción colectiva.

Desde noticiarios hasta programas de opinión, desde portales hasta influencers, los mensajes que se repiten día tras día moldean la simpatía o rechazo hacia un candidato. En muchos casos, grandes grupos mediáticos responden a intereses económicos o políticos, amplificando ciertas voces y silenciando otras. De esta manera, un candidato puede llegar al día de las elecciones con la mitad de la batalla ganada: la de la percepción pública.



El poder internacional: la sombra que no se ve

La política dominicana no está aislada del mundo. Embajadas, organismos multilaterales y potencias con intereses en la región ejercen presión para garantizar estabilidad y continuidad de agendas estratégicas.

No es secreto que, en momentos clave, una señal desde Washington, Bruselas o incluso organismos financieros internacionales puede inclinar balanzas. La geopolítica también vota, aunque no aparezca en la Junta Central Electoral.

Los movimientos sociales y la calle

Aunque menos organizados que los poderes anteriores, los movimientos sociales, sindicales y gremiales ejercen influencia en coyunturas específicas. Las protestas, los trending topics y las voces de colectivos influyen en la narrativa mediática y en la toma de decisiones partidarias, empujando a los candidatos a pronunciarse o a modificar programas de gobierno.



La política local: alcaldes y líderes comunitarios

Finalmente, en un país tan municipalista como el nuestro, los alcaldes, regidores y líderes comunitarios son micro-poderes que deciden elecciones. Son ellos quienes movilizan la estructura de base, quienes llevan el mensaje a los barrios y campos, quienes conocen al votante por nombre y apellido.

Duarte lo sabía cuando habló del poder municipal como “el cuarto poder”: el municipio es la puerta de entrada a la democracia real.

Conclusión: el verdadero poder es reconocer los poderes

Entender estos engranajes no debe llevarnos al pesimismo. Al contrario, es un llamado a la madurez política del pueblo dominicano. El voto sigue siendo decisivo, pero no basta con marcar una boleta: es necesario exigir transparencia en el financiamiento de campañas, independencia de medios, equilibrio en las relaciones internacionales y fortalecimiento del poder municipal.

Duarte nos enseñó que la soberanía reside en el pueblo. Esa soberanía se defiende no solo votando, sino vigilando los poderes fácticos que buscan apropiarse del resultado.