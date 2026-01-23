Pastores sugieren “limpiar” la Embajada y consulados de Haití

Sede de la Embajada de Haití en Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- La Unión de Pastores Haitianos en República Dominicana sugirió “limpiar”, dignificar y fortalecer las instituciones diplomáticas haitianas en República Dominicana.

En una comunicación escrita que firma el presidente de la organización, Wendy Osirus, dice que estas medidas deben realizarse a fin de que “ respondan verdaderamente a las necesidades de su pueblo y contribuyan a una gestión migratoria humana, ordenada y justa”.

En el documento, denominado «Posicionamiento y Denuncia Pública», se explica que en República Dominicana operan cuatro consulados haitianos en Dajabón, Santiago, Higüey y Barahona así como la Embajada de Haití en Santo Domingo.

«Estas instancias, llamadas a proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población haitiana en el país, presentan graves debilidades estructurales y humanas que afectan directamente a miles de personas migrantes y a la convivencia binacional», dicen los pastores.

DEBILIDADES PRINCIPALES

El documento dice textualmente que las principales debilidades son:

«1. Nombramientos inadecuados y falta de ética institucional – Los consulados y la Embajada han sido ocupados, en gran medida, por personas incompetentes, de reputación dudosa y sin compromiso con la dignidad humana. Muchos de estos nombramientos responden a intereses de políticos corruptos, reproduciendo prácticas de insensibilidad, clientelismo y, en algunos casos, violaciones a los derechos humanos. Esta realidad ha deteriorado la confianza de la comunidad haitiana y ha debilitado la credibilidad de las instituciones diplomáticas haitianas en territorio dominicano.

2. Incapacidad para garantizar documentación y estatus legal- Existe una marcada incapacidad administrativa y operativa para dotar de documentos legales a la población haitiana residente en la República Dominicana. Esta deficiencia dificulta que el Estado dominicano pueda otorgar estatus migratorio regular a ciudadanos haitianos, empujándolos a la informalidad, la vulnerabilidad y la exclusión social, laboral y jurídica.

PROPUESTAS

Específicamente las propuestas de la Unión de Pastores Haitianos en República Dominicana son:

Nombramiento de personas con arraigo comunitario y compromiso social, incluyendo: líderes comunitarios haitianos residentes en la RD, representantes de la Pastoral Haitiana de la Iglesia Católica, miembros de ONGs haitianas y de derechos humanos, pastores y líderes religiosos, médicos y enfermeras formados en República Dominicana, representantes de los sectores agrícola y de la construcción, estudiantes y jóvenes líderes

Recomposición del personal diplomático y consular, integrando: 70% de personas capacitadas, con buena reputación y residentes en la República Dominicana, conocedoras de la realidad migratoria y social; un 30 % de personas nombradas desde Haití, siempre que cuenten con capacidades comprobadas, trayectoria ética y un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

PROPÓSITO

“Esta propuesta busca limpiar, dignificar y fortalecer las instituciones haitianas en la República Dominicana, para que respondan verdaderamente a las necesidades de su pueblo y contribuyan a una gestión migratoria humana, ordenada y justa”, concluye el documento que firma Wendy Osirus, quien también, además de la Unión de Pastores Haitianos en República Dominicana, coordina el Consejo de la Migración y la Diáspora Haitiana Internacional (COMIDHI) y el Centro Cultural Haitiano Citadelle.