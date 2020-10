Los Lakers se imponen al Heat al estilo de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal

MIAMI.- LeBron James y Anthony Davis están jugando en el mejor nivel posible, otra actuación de 33 y 32 puntos respectivamente, le dio el triunfo a Los Angeles Lakers en el Juego 2 de las Finales de NBA ante Miami Heat, 114-124, para adelantarse en la serie 2-0.

Es la primera vez desde el año 2002, que una dupla de compañeros de Lakers consiguen más de 30 puntos por cabeza en unas Finales, tal como lo lograron LeBron y Davis esta noche. El ultimo dúo en lograrlo, fueron Kobe Bryant y Shaquille O’Neal en el Juego 3 de las Finales ante Brooklyn Nets.

“LeBron sería Kobe porque él maneja el balón y yo sería Shaq porque juego en el poste”, dijo Anthony Davis con una sonrisa al ser cuestionado sobre la comparativa. “(Shaq y Kobe) son el mejor dúo que hemos visto, eran especiales, los dos querían ser dominantes, excelentes, ganar. Tenían espíritu competitivo, creo que LeBron y yo somos iguales en ese sentido, los dos queremos ganar”, agregó Davis tras sus 32 unidades y 14 rebotes.

Lakers tiene record de 20 victorias y 1 derrota, incluida postemporada, cuando Anthony Davis y LeBron James se combinan para al menos 60 puntos. Dicha marca está empatada con la de Shaq y Kobe durante la temporada 1999-2000, de acuerdo a Elias Sports Bureau.

“Estaba en la preparatoria y ver a la dupla de Shaq y Kobe era especial, la dupla más dominante que yo había visto en ese momento. Lo que hacían en la duela en ambos lados del balón era increíble, el estar en esa conversación ahora junto con Anthony (Davis) es un honor, crecí viéndolos y admirándolos. Estamos felices de si quiera poder ser mencionados junto con ellos”, compartió LeBron James quien aportó 33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en el triunfo.

El Heat dio pelea pese a no contar con dos de sus estrellas en Bam Adebayo y Goran Dragic debido a lesiones. La baja en particular de su hombre grande en Adebayo, quien promedia 17.8 puntos y 10.9 rebotes esta postemporada, permitió que Lakers los superara con puntos en la pintura, 56 contra 46; rebotes, 44 contra 37; y puntos en segunda oportunidad, 21 contra 14.

“No vamos a poner excusas y no nos importa lo que los demás piensan, si quieres algo lo suficiente, encuentras la manera. Nuestro grupo es necio y persistente. Respetamos la calidad del rival que estamos enfrentando, debemos encontrar una manera de superarlos”, dijo el coach de Miami, Erik Spoelstra, quien espera recuperar a Bam para el Juego 3.

Pese a la victoria, Frank Vogel, Anthony Davis y LeBron James no estaban satisfechos al final del juego con el aspecto defensivo. En un momento del partido, se pudo ver cómo expresaron sus diferencias. Miami Heat se creció en el tercer cuarto y llegaron a acortar su desventaja de 18 puntos a 9.

“No estábamos satisfechos con nuestra presencia defensiva, sabemos que podemos mejorar. No nada más queremos ganar, queremos ser excelentes durante lo más que se pueda de los 48 minutos”, compartió James, quien participa en las décimas Finales de su carrera.

“Nunca nos rendimos, vamos a pelear. Como dicen, yo voy en el auto con este equipo hasta que se caigan las ruedas. No quisiera estar aquí (en las Finales) con nadie más, creemos el uno en el otro”, señaló Butler. “Debemos jugar casi perfecto para vencerlos y si no lo hacemos pronto, no será un buen final para nosotros”.

Los angelinos saben que no han logrado nada aún y falta terminar el trabajo. El Juego 3 será el domingo.

“No hay nada de que estar emocionado aún. Créanme, nadie está emocionado en el vestidor, estamos 2-0 arriba, pero hay equipos que regresan todo el tiempo. No hemos ganado nada”, dijo Kyle Kuzma.

of-am