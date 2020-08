Los jugadores de la NBA deciden reanudar los playoffs

MIAMI.- Una reanudación de la temporada podría ser tan pronto como el viernes, pero se espera que haya un regreso al juego el fin de semana, según fuentes.

Los jugadores celebraron una reunión a las 11 a.m. ET. Habrá otra reunión el jueves con dos jugadores de cada equipo.

La segunda reunión del jueves es para formular planes de acción para abordar los problemas de injusticia racial, así como para aclarar los detalles del reinicio de los playoffs, según una fuente.

El miércoles, los Milwaukee Bucks, el equipo de la NBA de Wisconsin, un estado sacudido en los últimos días por el tiroteo por parte de policías de Jacob Blake, un hombre negro, no tomaron la cancha para su juego de playoffs contra Orlando Magic. Los equipos debían comenzar el Juego 5 de su serie poco después de las 4 p.m., y los Bucks necesitaban una victoria para avanzar a la segunda ronda. Ese juego, junto con los juegos Oklahoma City Thunder-Houston Rockets y Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers fueron pospuestos.

Exigir un cambio social y poner fin a la injusticia racial ha sido una parte importante del reinicio de la NBA en Walt Disney World. La frase “Black Lives Matter” está pintada en las canchas de la arena, los jugadores llevan mensajes en sus camisetas que instan a cambios y los entrenadores usan pins para también exigir justicia racial.

Muchos jugadores lucharon durante semanas sobre si era correcto jugar, temiendo que un regreso a los juegos desviaría la atención de las muertes de, entre otros, Breonna Taylor y George Floyd en los últimos meses.

Taylor, una mujer negra de 26 años, recibió un disparo mortal cuando los agentes de policía irrumpieron en su apartamento de Louisville, Kentucky utilizando una orden de no golpear durante una investigación de narcóticos en marzo. La orden estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí y no se encontraron drogas. Luego, el 25 de mayo, Floyd murió después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla en el cuello del hombre negro durante casi ocho minutos, todo capturado en video de un teléfono celular.

Los partidos pospuestos de la NBA del miércoles se produjeron en el cuarto aniversario de la primera protesta de Colin Kaepernick de “The Star-Spangled Banner” antes de un partido de pretemporada de la NFL. Kaepernick estuvo sentado durante el himno en su primera protesta, que dijo fue en contra de la desigualdad racial y el maltrato policial a las minorías. Luego se arrodilló durante el himno en futuras instancias.

of-am