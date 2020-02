Los hoteleros sugieren no difundir rumores sobre el nuevo coronavirus

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) informó que trabaja en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Turismo para asegurar que en los establecimientos turísticos se apliquen correctamente las medidas de control y prevención sobre el coronavirus.

En un documento la entidad dijo que los miembros de la mismo aplican el protocolo de seguimiento de la etapa pre epidémica en hoteles y puntos de entrada al país y que representantes de la organización participan en la comisión que coordina las acciones relacionadas con el virus, que encabeza el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la entidad empresarial, en la República Dominicana no se ha conocido aun ningún caso relacionado con el coronavirus y por eso exhortó a los medios de comunicación y a las personas que utilizan las redes sociales a no divulgar ni amplificar versiones sobre el tema, que no estén debidamente validadas por las autoridades.

Ponderó el anuncio del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) sobre la aplicación de restricciones de vuelos procedentes de Milán, Italia, donde se detectó un foco del virus, en adición a una medida similar adoptada con los vuelos originados en China Popular.

Expuso que ha participado en todas las reuniones convocadas por las autoridades para manejar las acciones preventivas, que incluyen la aplicación del protocolo del Ministerio de Salud, principalmente en los puntos de llegada de turistas y recomendaciones de higiene por tratarse de un manejo similar a la influenza.

Indicó que los hoteles y establecimientos afiliados han entrenado los departamentos de seguridad interna para identificar la sintomatología que puede presentar un afectado.

