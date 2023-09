Los géneros breves de la literatura ¿reinarán en la ciber literatura?

Esta generación de ciber escritores están disfrutando el sueño de la tecnología hecha realidad. Mi generación tuvo pesadillas e imaginación que hoy nos cruzan materializadas. Por tanto, la creación en soportes digitales es propicia para la microliteratura.

¿El impacto en los usuarios de las redes ayuda a crear entornos críticos, o es más bien un producto de desecho inmediato?

Por lo que he podido notar y ver, a pesar de que en un tiempo me sentí agobiado y saturado de las redes, las cuáles me impedían desarrollar eficientemente mi labor de trabajo, leer cualquier libro y muy sobre todo la biblia. Retome volver por la imperiosa realidad de que una de mi hija decidió ir a estudiar a Londres.

Esto tampoco me lleva a ignorar o retraerme de saber que este fenómeno electrónico es una realidad y nadie que piense puede ponerse una venda en los ojos o creer que estamos en los tiempos de la brújula. La navegación es ahora por medio del sistema de posicionamiento global (Gps).

La escritura es por computadora, las emociones no se expresan por cartas, sino por emoticones, las informaciones son por correos electrónicos y las reuniones virtuales etc..

Estos cambios llegan a todas partes y es por ello que los soportes electrónicos digitales han servido para hacer mini realismo, como cuentos, relatos etc, que la gente en menos de un minuto puedan disfrutarlos. En los medios digitales encontramos fragmentos de versos, poemas muy explicativos e incluyendo la crítica y el análisis del mismo.

Ahora concretamente, les digo, que hay una forma nueva de hacerlo todo y la literatura no se queda aislada del fenómeno. Es por ello que la creación en soportes digitales es propicia para la microliteratura porque el mini realismo tiene su fuente de alimentación aquí.

Aunque ayuda a crear espacio crítico, el problema esta en que tal como dije que sentí saturación, eso ocurre, es rápido por la velocidad de producción, pero estos soportes digitales son apropiados en la micro literatura, por el hecho de que masifican el contenido de la literatura y sus distintos géneros que por asuntos económico financieros, de tiempo y de capacidad no verían la luz en los formatos tradicionales o análogos con sus insolencias de herramientas.

En otras palabras, podemos decir que se ha democratizado la creación literaria del conocimiento en la medida que estos los son. Esto implica que estas nuevas plataformas lo hace más fácil.

Una manera de hablar de la democratización de la literatura la encontramos en espacios cómo los periódicos digitales, muchos hoy fueran escritores desconocidos.

La narrativa y poética desarrollada por medios visuales como el Meme o los GIFs ¿generan nuevos modelos de creación literaria, o son algo más, por qué?.

La respuesta sin vacilación sería: Si, hay una narrativa y una poética que se está desarrollando por estos medios electrónicos que dejaron de ser de comunicación para convertirse en informativos y educativos con un gran espacio creativo que es lo que lo mantiene liderando y rompiendo la brecha entre lo tradicional y lo actual.

No podemos engañarnos los Memes y los Gifs, son las nuevas expresiones de los estados emocionales del autor y si entonces definimos que las líricas son las expresiones íntimas del escritor o poetas, por analogías estaríamos diciendo que los memes lo serian, pero de una forma no tradicional a como estábamos acostumbrados.

Los memes son críticas irónicas, parodias, metáforas que sin tener que escribir decenas de líneas dar expresión como intertextualidad en el tiempo sobreviviendo en sí mismos por su forma de reproducirse. En una obra de cualquier autor, leído por cientos de personas, en función de su subjetividad cada cual les daría una interpretación. Eso ocurre con los memes de otra forma cada cuál lo réplica para generar nuevos significados, aunque la raíz se mantenga.

Por último, quiero responder en este artículo la pregunta que con el desarrollo de la inteligencia artificial me hacen constantemente; en la narrativas y poéticas. ¿Es ‘el autor’ una figura que desaparecerá en la vastedad de la red?

El autor a pesar del uso de la inteligencia artificial y el largo curso que corran las redes por medio de la digitalización nunca desaparecerá, porque hay algo que, aunque se puede simular no es igual: el dolor, el sufrimiento y las creaciones por medios de las distintas emociones. No hay forma de sustituir esa verdad; la gran existente que es la humanidad y su capacidad creadora.

Citando a Carolina Gainza ella nos dice: «sin embargo, en las blognovelas, hipertextos é hipermedias examinados no vemos esta muerte anunciada por Landow y Bolter”. Esto es algo en lo que estamos muy de acuerdo con la autora.

Quiero que disfruten este poema.

Nací para poeta o para muerto,

escogí lo difícil

-supervivo de todos los naufragios-,

y sigo con mis versos,

vivita y coleando.

Nací para puta o payaso,

escogí lo difícil

-hacer reír a los clientes desahuciados-,

y sigo con mis trucos,

sacando una paloma del refajo.

Nací para nada o soldado,

y escogí lo difícil

-no ser apenas nada en el tablado-,

y sigo entre fusiles y pistolas

sin mancharme las manos.

(Gloria Fuertes;1917-1998)

Cito: Carmen Camacho nos dice; “que no todo el que tiene un bisturí es médico ni tampoco todo el que tiene un bolígrafo es poeta”