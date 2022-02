Los EE.UU. homenajean a Maya Angelou y a cuatro mujeres más en su moneda de 25 centavos

Los EE. UU. poseen la divisa más importante del mundo. Por eso, no es de extrañar que mucha gente esté familiarizada con varios de los célebres personajes estadounidenses que aparecen en las monedas y billetes de dólar. En la moneda de cuarto (25 centavos) de dólar, equivalente a aproximadamente 14.5 pesos dominicanos, han aparecido los rostros de personajes como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y George Washington.

Si bien se trata de personajes históricos importantes, basta con echar un vistazo para comprobar que todos ellos tienen algo en común: todos son hombres. A lo largo de los años, la representación de mujeres, en especial de mujeres afroamericanas y de otras razas consideradas “minorías”, en monedas y billetes ha sido casi nula.

Esto está por cambiar. Como parte del programa American Women Quarters, que comenzará este año y se extenderá hasta 2025, la Casa de la Moneda de los EE. UU. (el organismo a cargo de la divisa) pondrá en circulación nuevas monedas de cuarto de dólar con rostros de mujeres que han hecho contribuciones significativas a la historia estadounidense. Las mujeres honradas serán cuatro, y una de ellas, la famosa autora Maya Angelou, será la primera mujer afroamericana en aparecer en la moneda de 25 centavos.

Acerca de la iniciativa

Debido a la pandemia de COVID-19, ha disminuido el uso de efectivo en todo el mundo. En la República Dominicana, la disminución fue del 61 % durante 2020. Ya sea por el temor a entrar en contacto con dinero contaminado o por la conveniencia que representa comprar en línea, durante el confinamiento muchos usuarios optaron por utilizar sus tarjetas para pagar por todo tipo de bienes y servicios: desde artículos básicos hasta boletos de lotería online.

La disminución en el uso de efectivo no impedirá, sin embargo, que las nuevas monedas lleguen a los bolsillos de la población estadounidense en todo el país, incluso en los sitios más recónditos. Esto se debe a que serán alrededor de 15 000 millones de monedas de cuarto de dólar las que se acuñarán durante los siguientes cuatro años. La tesorera de los Estados Unidos, Janet Yellen, confía en que la iniciativa enaltezca las contribuciones que este grupo de mujeres hizo a la nación.

Maya Angelou

De las cuatro mujeres condecoradas, la más célebre es probablemente Maya Angelou. La escritora, poeta y activista, autora del clásico Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, es conocida por plasmar en sus obras sus propias dificultades como mujer afroamericana en unos Estados Unidos segregados. La nueva moneda hace alusión a tal obra con el ave que vuela detrás de la imagen de Angelou, quien levanta los brazos mientras en el fondo resplandece el sol.

La relevancia del trabajo de Angelou, que incluye también autobiografías y piezas musicales, la llevó hasta la Casa Blanca y el Capitolio. La autora tuvo el honor de recitar frente a una multitud de millones su famoso poema On the Pulse of the Morning en la toma de posesión de Bill Clinton. Años más tarde, Barack Obama —el primer presidente afroamericano de los EE. UU.— le otorgó la más alta condecoración civil: la Medalla Presidencial de la Libertad.

Wilma Mankiller

Los afroamericanos no han sido el único grupo étnico de la historia estadounidense en alzarse en favor del pleno reconocimiento de sus derechos. Otro grupo que lo ha hecho —y que continúa haciéndolo hoy en día— es el de los nativos americanos, compuesto por más de 500 tribus a lo largo de todo el país.

Wilma Mankiller, nacida en la tribu cheroqui —la segunda más grande de los Estados Unidos—, es otra de las mujeres cuyo rostro aparecerá en la nueva moneda. Mankiller estuvo al frente de una serie de iniciativas que culminaron con la instalación de suministro de agua potable para las comunidades cheroquis del estado de Oklahoma. El éxito del movimiento que encabezó la llevó a convertirse en la primera lideresa de la Nación Cheroqui.

Anna May Wong

La actriz Anna May Wong es la tercera mujer cuya aparición en la moneda de 25 centavos dará representación a su comunidad, en este caso, la china-estadounidense.

Wong, nacida en Los Ángeles, saltó al estrellato con diversos papeles en películas mudas de los años veinte, convirtiéndose en la primera estrella china-estadounidense en la historia de Hollywood. Aun así, se vio obligada a abandonar temporalmente los EE. UU. debido a la discriminación que sufría: en una ocasión, un estudio le negó el papel de una mujer china y se lo ofreció a una actriz alemana.

A pesar de todo, Wong pudo sobreponerse a los prejuicios y logró construir una carrera formidable que sirvió de inspiración para otras actrices y actores asiáticos. Además de aparecer en más de sesenta películas, Wong hizo historia como la primera mujer china-estadounidense en protagonizar un programa de televisión.

Sally Ride

Por mucho tiempo, viajar al espacio no fue más que una fantasía para las mujeres. No fue hasta 1960 que la NASA abrió la puerta del programa espacial a las mujeres. 23 años más tarde, en 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense, y tercera del mundo, en alcanzar el espacio exterior.

Ride fue una de las cinco personas que tripularon el Challenger en una compleja misión de despliegue de dos satélites, algo que fue posible gracias al brazo robótico que ella misma ayudó a desarrollar años atrás (y que operó durante la misión). Gracias a su trabajo, Ride consiguió altos puestos en la NASA y un lugar en el Salón de la Fama de la Aviación. En la moneda se podrá ver a Ride sonriendo en el espacio frente a la Tierra.

Adelina Otero-Warren

La lucha por el sufragio femenino fue uno de los acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX. En todo el mundo, tenaces mujeres se alzaron en favor de la igualdad, logrando que se reconociera su derecho a votar y ser votadas para cargos públicos. Una de ellas fue Adelina Otero-Warren, una sufragista estadounidense de origen hispano cuya imagen aparecerá en una de las nuevas monedas acompañada de la leyenda «Voto para la mujer» en español.

Otero-Warren también destacó por ser la primera latina en contender por un puesto en el Congreso y por convertirse en una de las primeras funcionarias de su estado natal de Nuevo México. Durante su carrera política promovió la educación hispana y bicultural y el acceso de los latinos a servicios de salud.

