Los diputados de Alianza País (OPINION)

El autor es dirigente de Alianza País. Reside en Nueva York

Por RAFAEL DE LOS SANTOS

¿Alguien conoce en el actual Congreso de la República a diputados más serios, éticos y comprometidos que los diputados de Alianza País?

Nuestro Congreso tiene históricamente escasas excepciones éticas y morales que nos representen tan dignamente, y no hablo de la asistencia al hemiciclo, hablo de la responsabilidad en todo sentido.

Los partidos tradicionales cuentan con bancadas grandes y representaciones en todas las comisiones de estudios de proyectos. Los Diputados de Alianza País no, y saben por qué, simplemente porque sólo son dos.

No toman el barrilito, ni las exoneraciones de vehículos, no aceptan sobornos, no realizan favores políticos, si los llaman responden, no se esconden de nadie, no tienen gualda espaldas, no se prestan a chantajes, no malgastan el dinero del pueblo, rinden cuentas de manera transparente, no tienen “amigos” en el narcotráfico, no toman dinero de extraños para hacer campaña y cada mes rinden cuentas a sus votantes, siempre dan la cara.

Nunca, ninguna bancada en el Congreso ha pedido responsablemente disculpas por haber votado erróneamente por un proyecto, nunca hemos visto a diputados de ningún partido explicar cómo y porqué se equivocaron a la hora de votar; jamás han faltado en ser diáfanos y correctos dentro de un congreso donde las trampas políticas y los artilugios son el pan diario de cada día.

Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez han mostrado hasta la saciedad su integridad ética y moral, porque siempre han asumido las demandas justas del pueblo.

Alianza País por boca de su Presidente, el Dr. Guillermo Moreno, criticó el chanchullo marrullero con el que escamotearon la pieza legislativa para ser votada, mostró responsablemente nuestra posición y admitió el error del que fueron víctimas nuestros dos Diputados.

La mayoría de los que critican a José Horacio y a Pedro Martínez, lo hacen no porque se equivocaron, sino más bien, porque admitieron su error. Por qué será que no hacen lo mismo con diputados de las bancadas de los partidos tradicionales en el Congreso?, Por qué solo se pretende hacerles daño a los diputados de Alianza País? Cuál es el temor?

Se han dado cuenta de la importancia que es contar con diputados progresistas y democráticos de la talla de estos compañeros, como antes también lo fue Fidelio Despradel.

Seguimos trabajando para lograr una mayor bancada, y eso será con el voto consciente de hombres y mujeres democráticos y progresistas con una visión ética y alternativa.

jpm-am