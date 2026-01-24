Los diez principios de la guerra y la desorientación del PRM

El autor es politólogo y teólogo. Reside en Nueva York

Las personas que, por una razón u otra, han tenido la experiencia de vivir en campamentos, cuarteles militares y tener rango de oficial o aquellas que han sido movidas por inquietudes intelectuales, para adentrarse en el estudio de la guerra a través de los grandes tratadistas, conocen bien los principios básicos fundamentales que rigen el conflicto bélico.

Ese recorrido abarca los relatos bíblicos, con la pericia estratégica de Josué, y el de los pensadores antiguos de la teoría militar. Aunque desde una comprensión teórica —como en nuestro caso—, dichos principios resultan aplicables más allá del campo estrictamente militar.

En este artículo hemos de presentar algunos ejemplos comenzando con Sun Tzu, en donde la guerra ha sido entendida no solo como un enfrentamiento armado, sino en palabras del propio Carl Von Clausewitz: “la continuación de la política por otros medios”. Con este postulado se amplía el análisis del conflicto en el terreno político, donde las decisiones, las narrativas y las correlaciones de fuerza determinan el éxito o el fracaso de los actores en disputa.

Bajo este presupuesto, resulta legítimo —y necesario— examinar la realidad política del Partido Revolucionario Moderno (PRM). A partir de esta óptica, teórica conceptual, dada su situación, proyecta una imagen “desorientada” atrapada en otra “dimensión” o en una temporalidad política distinta a la que exige el ejercicio efectivo del poder.

Tomando de base las lecturas y apuntes de los clásicos de la guerra, y el Manual de Campo (Field Manual) del ejército norteamericano; realizaremos un análisis que no pretende ser científico ni definitivo, sino hipotético y especulativo. Su objetivo es identificar patrones, errores y ausencias estratégicas que ayuden a comprender las debilidades políticas del PRM en el gobierno. El análisis se sustenta en una lista de principios seleccionados a partir de mi interpretación —que el lector podrá considerar subjetiva—, en función de su formación, intereses y capacidad crítica.

El propósito de este análisis no es dañar, sino propiciar la rectificación, la moralización y el cambio necesarios para fortalecer la acción política…

Y, de inmediato, los presento:

1.Objetivo/Mantenimiento del objetivo: (Clausewitz, De la guerra; FM 3-0, Ejército de EE. UU.)

El principio del objetivo establece que toda acción debe estar subordinada a un fin claramente definido. Clausewitz lo resume así: “El objetivo político es el fin, mientras que la guerra es solo el medio” (De la guerra, Libro I, cap. 1). La doctrina militar moderna del Ejército de Estados Unidos lo refuerza: “cada operación debe dirigirse hacia un objetivo decisivo y alcanzable”.

En el PRM, esta directriz aparece diluida. Gobierna sin un proyecto político claramente articulado, reaccionando a la coyuntura más que construyendo un rumbo estratégico. La falta de un objetivo compartido erosiona la cohesión interna y dispersa los recursos del partido, haciendo que la acción política se vuelva difusa y poco efectiva.

2.Ofensiva/Acción ofensiva: (FM 3-0; Clausewitz, De la guerra, Libro III)

Mantener la iniciativa permite imponer la voluntad propia antes de que el adversario actúe. Clausewitz enfatiza que la “acción proactiva» es decisiva para lograr objetivos estratégicos. En contraste, el PRM adopta un patrón reactivo: responde a crisis y escándalos, mientras la oposición y la opinión pública marcan la agenda. Esta falta de iniciativa transforma a un partido con poder institucional en un actor político pasivo.

3.Concentración/Masa: (Jomini, El arte de la guerra; FM 3-0)

Concentrar recursos en un punto decisivo multiplica el efecto estratégico. Jomini lo expresa claramente: “El principio fundamental de la guerra es concentrar las fuerzas contra el punto decisivo” (El arte de la guerra). El PRM, sin embargo, dispersa esfuerzos entre múltiples frentes y mensajes, sin priorizar un proyecto político central. Esta dispersión debilita su capacidad de generar cambios significativos y reduce la eficacia de sus acciones.

4. Maniobra/Movilidad: (Sun Tzu, El arte de la guerra, caps. VI-VII; FM 3-0)

La maniobra permite obtener ventajas situacionales y desorganizar al adversario. Sun Tzu subraya que “vencer requiere adaptabilidad y posicionamiento inteligente antes de entrar en conflicto”. En la praxis política, el PRM evidencia rigidez y lentitud para adaptarse a cambios inesperados, limitando su capacidad de reposicionamiento frente a la opinión pública y la oposición.

5. Seguridad: (FM 3-0; Sun Tzu, El arte de la guerra, cap. VIII)

La seguridad protege la fuerza de vulnerabilidades y ataques. Para un partido político, esto implica cohesión interna y control de la información. El PRM muestra debilidades notorias, pugnas internas, filtraciones y contradicciones públicas que generan exposición y minan la autoridad partidaria. Sin “seguridad estratégica”, cualquier iniciativa corre riesgo de fracaso.

6. Sorpresa: (Sun Tzu, El arte de la guerra, cap. I; FM 3-0)

Atacar cuando el adversario no lo espera permite generar ventaja decisiva. Sun Tzu insiste en la “imprevisibilidad» como recurso estratégico. El PRM ha desaprovechado este principio: sus acciones suelen ser previsibles y fácilmente anticipadas por la oposición, reduciendo así su capacidad de impacto político.

7. Economía de fuerzas: (Clausewitz, De la guerra, Libro III; FM 3-0)

La economía de fuerzas implica asignar recursos con eficiencia, reservando energía para el golpe decisivo. Clausewitz advierte que “dispersar esfuerzos reduce la efectividad estratégica”. El PRM desgasta capital político en temas periféricos, debilitando su capacidad de acción sobre asuntos que podrían marcar diferencia, generando un desgaste innecesario.

8.Unidad de mando/Dirección: (Jomini, El arte de la guerra; FM 3-0)

Una autoridad centralizada garantiza coordinación y coherencia. Jomini advierte que “múltiples centros de mando conducen al caos”. Actualmente, el PRM parece operar con direcciones paralelas: gobierno y partido no siempre coinciden en prioridades ni discurso, generando desorden y pérdida de control sobre la narrativa política.

9. Simplicidad: (FM 3-0; Clausewitz, De la guerra, Libro I)

La simplicidad busca claridad en planes y comunicación. Clausewitz explica que la “fricción de la guerra hace fracasar planes complejos”. La comunicación del PRM es a menudo técnica, confusa o contradictoria, impidiendo que los ciudadanos comprendan sus políticas o identifiquen un proyecto coherente.

10. Moral: (Clausewitz, De la guerra, Libro III; Sun Tzu, El arte de la guerra, cap. I)

La moral sostiene la voluntad de lucha y el espíritu colectivo. Clausewitz considera a “las fuerzas morales” entre los factores más decisivos de la guerra. La ausencia de relato y horizonte en el PRM ha debilitado la moral de su base, reduciendo la participación activa y el sentido de pertenencia, traduciéndose en apatía y descohesión.

Conclusión

El análisis de los diez principios evidencia que el PRM no carece de poder institucional, sino de conducción estratégica. Sin un objetivo claro, iniciativa propia, concentración de esfuerzos y cohesión moral, un partido, por poderoso que sea, se encuentra expuesto a la dispersión, la reacción constante y la pérdida de legitimidad ante la sociedad. La historia política demuestra que gobernar no es solo administrar; es conducir con estrategia, previsión y voluntad, proyectando un modelo, atributos que el PRM debe recuperar si pretende sostenerse en el tiempo más allá de una coyuntura electoral.

