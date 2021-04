Los destacamentos policiales y la reforma en marcha

EL AUTOR es escritor. Reside en Santo Domingo.

El Señor Jesús advirtió de lo fútil y contraproducente que resulta echar vino nuevo en odres viejos. No conozco si desde las propuestas de reforma policial que está trabajando la comisión nombrada por el presidente Luis Abinader se está contemplando cambiar la infraestructura en la que operan los destacamentos policiales.

Los locales donde operan los llamados destacamentos son edificaciones pintadas de ese gris pesadumbroso que presagia en su matiz sombrío, encierro y frustración. Sus diseños estrechos y desolados solo sugieren aglomeración y tumulto. Son desagradables hasta en la distancia, y acercarse a una de estas instalaciones es como es como dar pasos hacia un abismo infernal donde lo malo está disponible y cercano.

Sus pasillos breves y angostos son lúgubres y su lánguida iluminación parecen estar dispuestas para exacerbar el miedo hasta en los más temerarios y audaces. Su diminuta y descuidada arquitectura propician un escenario para evocar la tragedia y la muerte.

Cada destacamento tiene su historia de terror, atropello y crimen. Son las antesalas de los centros penitenciarios, como los tráileres de un largo metraje de horror y tiniebla. Ahí están los primeros contactos del delincuente en formación, que de acuerdo a la falta cometida le espera un mundo sórdido que podría marcar su vida y confabularla con la insania y las peores prácticas que se conocen en el mundo del crimen y el delito. Las celdas de prisión preventiva deben de ser más espaciosas y numerosas, con facilidades más dignas y humanas.

Un considerable número de policías pasa largas horas en el destacamento asignado, regularmente, un lugar inhóspito y pestilente, sin condiciones humanas apropiadas para permanecer en ellos con un mínimo de dignidad. Algunos, incluso, duermen en los destacamentos, se asean, comen y realizan allí sus necesidades.

Los destacamentos son edificaciones obsoletas, inapropiadas, indignas en todos los sentidos. No hay facilidades, no hay espacio para el dialogo ni para dirimir ningún conflicto con discreción y sosiego. No hay reposo visual ni nada que sugiera armonía ni ningún disuasivo emocional que aliente la reflexión y el entendimiento. La instalación de recursos tecnológicos primarios es una tarea pendiente y esta es la oportunidad para darle cumplimiento.

Sugiero el diseño de una estructura modelo, con una arquitectura concebida en consenso con expertos de la conducta. Gente que maneje una iconografía que sugiera un habitad digno que establezca alguna apelación emocional con el concepto de orden, autoridad, respeto y paz. Hay que trabajar el colorido y la decoración de los destacamentos para que apunten a una forma de vivir más sana, optimista y pacífica.

Estoy haciendo una sugerencia que debe ser enriquecida y ampliada, que debe tener la participación de expertos y profesionales de diversos saberes. Los destacamentos que sugiero no tienen que ser palacios, ni resort, ni plazas para la meditación y el recreo espiritual. Creo que pueden ser lugares relativamente espaciosos, cómodos, con facilidades variadas y dignas, en espacios adecuados y bien concebidos.

Quizás con algunas de sus paredes decoradas con pinturas o dibujos del algún expresidiario o iniciativas gráficas de los muchachos del barrio, además de un mural de historias de éxito de jóvenes o lugareños que hayan superado situaciones y vivencias de conflictos con la ley. Es posible levantar una policía nueva, pero tenemos que ser creativos y realizar cosas diferentes.

Sin cambian los policías y siguen operando en esos mismos destacamentos, estaremos poniendo, como dijo el Señor Jesús, vino nuevo en odres viejo.

