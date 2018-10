OPINION: Los cañeros Celso Marranzini, Campos de Moya y otros potentados

Apresamiento del líder cañero Jesús Núñez

1- Recientemente los periódicos nacionales han informado que el tenaz líder de los cañeros, el señor Jesús Núñez ha sido apresado en Higüey bajo la acusación de planificar incendiar cañaverales pertenecientes al Central Romana. Esta acusación, sabemos, es falsa de toda falsedad. La misma es un pretexto malsano, que responde a una vieja estrategia del perverso estado dominicano ya conocida por todos: se fabrica un expediente cuando se quiere aniquilar a un disidente del régimen opresor de turno.

2- Desde hace más de veinte años – acota el periodista Arismendi Díaz Santana – más de 3,182 cañeros que tienen solicitud de pensión viven en las provincias de Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y en los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste, han estado solicitando las pensiones que les corresponden por haber cortado caña por más de treinta, cuarenta y hasta cincuenta años. Esta pensión para cada cañero asciende a 5,117 pesos mensuales, otorgarla tendría un costo financiero muy bajo y sería un acto de justicia, ya que la mayoría está viviendo sus últimos años de vida en espantosa miseria.

3- La situación de todos estos cañeros es crítica, es grave, más de lo que alguien que no la haya vivido la pueda imaginar, puesto que tampoco cuentan con un seguro de salud en la etapa final de sus azarosas vidas. Sus reclamos para el pago de sus pensiones se repiten varias veces al año, sin que las autoridades tomen en serio su justo reclamo, olvidando que fueron estos hombres, hoy bagazos humanos, quienes más aportaron al florecimiento de la otrora pujante industria azucarera, columna vertebral de la economía nacional hasta hace unas décadas.

Lo del Ministerio de Hacienda

4- Hoy se sabe bien – informa el periodista Ali Núñez – que el Ministerio de Hacienda no ha podido resolver este problema de las pensiones pendientes a pagar, debido a que los expedientes de estos obreros están incompletos, en razón de que hasta el inicio de los 90 el IDSS mantuvo un registro manual en hojas sueltas en folders. Esos folders estaban apiñados en un almacén caluroso y húmedo. Con el tiempo y el uso regular estos registros se desorganizaron y deterioraron, y muchos fueron tirados al suelo y pisoteados. En adición a ese problema, en los 80 el IDSS vivió años difíciles, y fue común la práctica de solicitar a las grandes empresas, entre ellas el Central Romana y el CEA, avances de las cotizaciones para pagar la nómina y luego se hacían los debidos registros basados en esas nóminas.

5- En este tiempo, para pagarles sus prestaciones a esos cañeros, están exigiéndoles la cédula; pero debido a que en aquellos tiempos no se inscribían en el Seguro Social con la cédula, sino con otro documento que hacía de cédula, entonces, lo lógico es que a falta de la cédula les paguen con el documento con que fueron inscritos en el seguro social en aquellos tiempos, a menos que no sea un plan bien orquestado para robarles ese dinero.

6- La irregularidad de la inscripción señalada, o sea, el descuido, el tras papeleo y estropeo de esos documentos, crearon un caos en los records de miles de trabajadores de los ingenios azucareros, sin que los mismos pudieran detectarse y corregirse a tiempo, para evitar la inhumana tragedia por la que hoy están atravesando esos infelices trabajadores.

7- El informe sobre los bonos que avalan las susodichas pensiones, señala estas y otras tantas dificultades. Aun así se llegó a estimar en 22 mil millones de pesos de entonces la deuda del Estado con los afiliados al IDSS hasta el 2003. Pero de hecho, miles de cañeros tienen un carnet del IDSS que los acredita para recibir sus respectivas pensiones, pero como ya se ha dicho, no se la pagan, argumentando que no tienen cédula.

8- De las 5,800 pensiones que se han solicitado – puntualiza Ali Núñez – hay un total de 581 hombres que han muerto sin que hayan recibido su pensión; ellos murieron pasando hambre, muy enfermos, y sufriendo toda clase de calamidades después que dedicaron sus vidas al corte de la caña – ¡eso no es justo! – A estos cañeros el Ministerio de Hacienda les ha destruido sus vidas porque les han negado sus pensiones sin importarle el sudor derramado por estos hombres bajo el ardiente sol de los cañaverales del Este. Con esta explotación a nivel de esclavitud, se hicieron multimillonarios los barones del azúcar de esa región. Por otro lado, también están las mujeres cañeras, que trabajaron por más de 30 años cortando caña. Más de 23 mil de ellas no han podido obtener sus merecidas pensiones y seguros médicos, por no tener la cédula, el documento de identidad que se les exige para pagarle.

¿Qué tiene que ver con el discurso anterior los potentados Celso Marranzini, Campos de Moya, los Vicini, Frank Rainieri, los Hazim, los Valdez, los Hazouri, los del Central Romana y los dueños de otros ingenios y empresas?

9- Pues bien…, como muchos recordarán cuando el desertor venezolano Oscar Pérez cayó abatido enfrentando a los militares que lo sitiaron, de inmediato, Celso Marranzini – indignado con Nicolás Maduro, por ese hecho que él considera fue un acto troglodita del chavismo – hizo sentir su protesta mediante un twitter: “Maduro antes de meterse en nuestros problemas fronterizos debía explicar cómo fusilaron a Oscar Pérez y seis más, vaya respeto a la vida. Cuando Chávez intentó golpe de estado no lo fusilaron”.

10- Lógicamente, para el señor Marranzini expresarse así, o tiene mala memoria, o tiene sus fusilados favoritos, puesto que en su referencia pasó por alto, que a Chávez, en un golpe de estado sí quisieron fusilarlo, y que luego sí lo mataron ¡y de qué manera! Pero también, el señor Marranzini olvida, que los “demócratas” que han condenado a Maduro por la muerte de Oscar Pérez, patrocinaron las llamadas guarimbas en las que turbas antichavistas cometieron horribles asesinatos, tales como fueron las atrocidades de quemar vivas a más de 30 personas.

11- También, en estas referencias se ha soslayado que los ancestros de la clase social a los que el señor Marranzini pertenece, en confabulación con el imperio que él defiende, propiciaron el fatal golpe de estado contra un Bosch democrático y honrado, y que aprobaron que fusilaran y/o asesinaran de cualquier manera a Caamaño, Manolo, Guido Gil, al Moreno, Amín Abel, Otto Morales, Henry Segara, Orlando Martínez, Gregorio García Castro (Gollito), Narciso González, y a decenas más en nuestra tierra quisqueyana; y que allende de los mares, por ordenes de imperio se fusilaron y/o se asesinaron a revolucionarios como el Che, Patricio Lumumba, Maurice Rupert Bishop y hasta podemos incluir en esta denominación a gobernantes como Saddam Hussein, el coronel Muamar Gadafi y a Yasir Arafat; y a Fidel no se lo llevaron de pura chepa. También en estos referentes se omite las masacres que Israel inflige a diario sobre el pueblo de Palestina y un gran etcétera que compendiado a nivel mundial, daría para varios libros.

¿Por qué la historia anterior?

12- Pues bien…, así como el señor Celso Marranzini y sus pares, han tomado partido condenando la muerte del Venezolano Oscar Pérez – un extranjero – de igual modo, o con más razón, debieran indignarse todos ellos con las infamias que se están cometiendo en su propia tierra, y al efecto actuar para conjurarlas. Son los casos de las iniquidades que se están llevando a cabo contra miles de paupérrimos dominicanos y trabajadores de otra nacionalidad que gastaron sus vidas cortando caña y que ahora se les niega pagarle las míseras pensiones ganadas con lo que fue su rudo trabajo de tantos años bajo un sol agobiante. También, a nuestros potentados debiera irritarles, que con falsas acusaciones se lleve a la cárcel al señor Jesús Núñez, la persona que ha estado liderando la noble lucha para conseguir dichas pensiones.

13- Este impago de pensiones a los cañeros ocurre concomitantemente cuando se le está otorgando a los empresarios de toda categoría, más de 38 mil millones en subsidios de combustibles y hasta de electricidad. El Central Romana, la Barrick Gold, Falcondo, Zonas Francas, las Edes, las envasadoras y distribuidoras de agua, el sector turístico, los Industriales de Herrera, los del Conep, etc., son partes de los beneficiarios de este injusto privilegio. Pero además, a los empresarios más ricos se le consigna en el Presupuesto Nacional, 200 mil millones de pesos en exenciones tributarias indebidas.

14- En este capítulo de irritantes privilegios, el colmo de la infamia, no para ahí. A esta ignominia vienen a sumarse los fabulosos sueldos y pensiones que reciben los altos funcionarios dominicanos militantes del Partido en el poder. El sueldo y privilegios del gobernador del Banco Central es un abuso mayor. Los sueldos, privilegios y derroches de nuestros congresistas es algo de espanto. La pensión de Leonardo Matos Berrido de casi un millón de pesos mensuales, es un asco, mientras a los cañeros por treinta, cuarenta y hasta cincuenta años de bestial labor, se les niega las miserables pensiones y atención médica que por ley les corresponden.

15- Pero también, todo está ocurriendo en un escenario en que galón de GLP le cuesta al gobierno 47 pesos y lo vende a 127.60. Que el Galón de Gasolina regular le cuesta al gobierno 93 pesos y lo vende a 235 el galón, que el galón de Gasoil cuesta al gobierno 98 pesos y lo vende a 199.85. Pero también, la negación del pago de pensiones a los cañeros se da en una situación que el gobierno aumentó las tarifas del flete marítimo de 135,50 dólares la tonelada métrica a 225 dólares. Como al año se vende más de un millón de toneladas de estos combustibles, esto significa un costo adicional altísimo de 450 millones de dólares (unos 22 mil millones de pesos), que pagan los consumidores, pues por este maneje mafioso, estos dineros va a parar al bolsillo de unos cuantos, que ya hace tiempo son millonarios. Esta ignominia jamás será conjurada por el actual gobierno, porque el actual presidente y sus funcionarios son los protagonistas de estos robos al pueblo.

16- En nuestro país, es bien conocida la influencia que tienen en la vida nacional los potentados que nos ocupan. Me refiero a Celso Marranzini, Campos de Moya, los Vicini, Frank Rainieri, los Hazim, los Valdez, los Hazouri, los del Central Romana y los dueños de otros ingenios y sus colegas empresariales. Todos ellos son el poder detrás del trono en nuestros gobiernos, por lo que estimo, que si se lo propusieran, aunados todos ellos, bien podrían conjurar las tantas depravaciones señaladas en los párrafos anteriores, y además, resolver en pocos días el problema de las pensiones de los cañeros que nos ocupan y libertar al líder Jesús Núñez.

Conclusión

A todos los potentados que he mencionado en la presente entrega – también a los que no – yo les exhorto a involucrarse activa y decididamente para que las pensiones pendientes a pagar a los cañeros referidos, tengan feliz término; lo mismo pido para lograr la puesta en libertad del líder gremial Jesús Núñez. También les pido que estén prestos a twittear, denunciando las muertes de nuestros niños recién nacidos en los hospitales por falta de medicamentos y facilidades neonatales, y que también denuncien las muertes de las personas, principalmente la de los adultos y ancianos afectados por enfermedades catastróficas, que a diario fallecen por falta de medicamentos y cuidados médicos apropiados. Esta es una manera para que estos poderosos hombres, por cierto muy privilegiados del destino, se inicien en ejercer la caridad y la justicia, puesto que está harto demostrado, que el Neoliberalismo no es el modelo económico ni doctrina cristiana, que va a llevar el progreso y la paz a este mundo en que vivimos, al contrario, este modelo está destruyendo nuestro planeta con guerras innecesarias, hambrunas, discordia injusticias e iniquidades; para más, tampoco es el camino para que sus actores ganen el reino de los cielos, solo prometido a los justos y misericordiosos.

A mis lectores y a los potentados neoliberales protagonistas de esta entrega, les dejo la palabra.