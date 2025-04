Los aranceles de Trump

EL AUTOR es economista y comunicador. Reside en Santo Domingo.

El pasado miércoles 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a casi todos los países que tienen negociaciones comerciales con ese país. Esa decisión, ilógica y fuera de tiempo, le ha dado un cambio radical a la economía del mundo, a las relaciones comerciales entre las naciones y ha abierto un foco de incertidumbre y desesperanza que se prevé podría llevar a una problable crisis económica en los Estados Unidos y en el planeta.

Esa política económica que está llevando a cabo el mandatario estadounidense no tiene apoyo de ningún economista importante del mundo, ni de ninguna escuela de economía de alguna de las universidades de Estados Unidos o de otra nación. La mayor parte de los especialistas en economía, con peso e influencia en la economía global, han expresado su rechazo a esa politica protecccionista e irracional del gobierno de Estados Unidos y manifiestan su temor que la misma pueda abrir un difícil y peligroso camino para la estabilidad económica del mundo.

La revista The Economist, la más importante e influyente publicación sobre asuntos económicos en la actualidad , que cuenta con más de 180 años de existencia y millones de seguidores y es punto de referencia para todos los gobiernos del mundo, publicó un contundente editorial el pasado jueves 3 de abril, al día siguiente de los anuncios de Donald Trump, donde expresa que esas decisiones “son un completo disparate”.

Trumpo afirmó que el día de su anuncio era el “Día de la liberación de Estados Unidos”, el editorial de The Economist, por el contrario, dice que fue el “Día de la ruina de Estados Unidos”, y presenta en su edición de esta semana una caricatura de Donald Trump con un serrucho en las manos cortando el mapa de los Estados Unidos.

De acuerdo a la revista inglesa, el análisis que sirvió de sustento a las decisiones de Trump es delirante y rídiculo, pues “su interpretación de la historia está al revés. Desde hace tiempo glorifica la era de altos aranceles y bajos impuestos sobre la renta de finales del siglo XIX. Sin embargo, los mejores estudios demuestran que esos aranceles perjudicaron a la economía en aquella época”.

Gran depresión

Casi todos los economistas del mundo han expresado que la imposición de aranceles fue uno de los aspectos que contribuyeron a profundizar la Gran Depresión económica de los Estados Unidos de 1929 y la década de los años 30. Pero Trump y su equipo económico creen lo contrario. Y han tomado la ruta de los aranceles para enfrentar el enorme deficit fiscal que tiene esa nación.

Para The Economist ese análisis de Trump es débil, incorrecto y las medidas no van a solucionar la situación del deficit. Ante esas afirmaciones, el editorial expresa lo siguiente: “El presidente sostiene que los aranceles son necesarios para cerrar el déficit comercial de Estados Unidos, el cual interpreta como una transferencia de riqueza hacia el extranjero. Sin embargo, como cualquier economista de su administración podría haberle explicado, ese déficit general se debe a que los estadounidenses eligen ahorrar menos de lo que invierte su país—y, lo más importante, esta realidad sostenida en el tiempo no ha impedido que la economía estadounidense supere al resto del G7 durante más de tres décadas. No hay razón para pensar que sus aranceles adicionales eliminarán el déficit”.

El editorial de The Economist concluye afirmando que “el entendimiento del señor Trump sobre los aspectos técnicos es patético” y que “ese catálogo de disparates traerá un daño innecesario a Estados Unidos». Pero no sólo será a los Estados Unidos, sino a todas las naciones del mundo que tienen negociaciones y exportan productos a ese país.

En el caso de la República Dominicana, el 10% de pago en aranceles que nos impusó Trump, será un golpe muy duro para nuestras exportaciones, ya que esto lo que significa en términos concretos es que todos los productos dominicanos que entren a los Estados Unidos, pagarán de ahora en lo adelante un 10% de arancel.

Ese gravamen afectará de manera sensible a nuestro sector de Zonas Francas, uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana, el cual con esa medida va a perder competencia ante México. De igual manera, productos agropecuarios como el café, tabaco, azúcar y cacao, que tienen un espacio importante de exportación hacia el mercado estadounidense, verán limitada la entrada a ese nicho y sus productores y el país perderán sumas importantes en cuanto a las ganancias del sector agropecuario y divisas para nuestra nación.

La situación económica de nuestro país y del mundo están pendiendo de un hilo, por la incertidumbre que ha generado esta política económica de Estados Unidos basada en la imposición de aranceles. Trump ha desatado una guerra comercial tratando de vencer a China, y es muy posible que las primeras víctimas de esa guerra sean muchos países que, como el nuestro, son aliados comerciales de los Estados Unidos y le han dado muchos beneficios a esa nación que hoy actúa de manera irracional.

