Lope Balaguer: 60 años de esplendorosa carrera profesional 

EL AUTOR es sociólogo y comunicador. Reside en Santo Domingo.

Lope Balaguer (1925, Santiago-2015, Santo Domingo) con más de sesenta años de esplendorosa carrera profesional, representó el plenilunio del bolero y la balada. Profesional de su oficio de clase mundial, este Balaguer fue antes más popular y conocido que su venerable pariente.

Con una afinada voz rica en maravillosos matices, dominio rítmico, dicción impecable y exigente selección de temas, Lope dramatizaba cada pieza como un actor de raza interioriza un guion. Maestro del bolero, mago de la balada, voz entrañable y encantadora. No puedo ser imparcial al ponderarlo.

Su impronta cubre con creces mi biografía y se pierde en esos recovecos de la construcción del yo, en experiencia compartida con varias generaciones expuestas a su arte.

Por su decir elegante, casi aristocrático, me familiaricé con los boleros dominicanos más señeros de los años 40 y los 50, obra de compositores como Manuel Sánchez Acosta (Paraíso soñado, Maribel, Ven), Moisés Zouain (Egoísmo, Terneza, Serrana), Nicolás Yabra (Concierto de amor), Bienvenido Brens (Al retorno, Peregrina sin amor), Luis Kalaff (Mi gloria), Rafael Colón-Héctor Cabral Ortega (Arenas del desierto), Luis Chabebe (No te vayas), y Papa Molina (Nunca te lo he dicho).

Supe más de las canciones de su amigo y cantautor preferido Bobby Capó -a quien escuchaba con acariciante voz de crooner comunicar su Piel canela. Desde los 60, quién puede expresar con más destreza de continuidad veterana los versos primaverales e intimistas de Rafael Solano y Manuel Troncoso, sin demérito de otros acertados intérpretes. O conectar el mundo dominicano con la lírica de complejidad porteña de Mario Clavell, Chico Novarro y Horacio Guarany. Más de cerca, cantar las cotidianidades descarnadas de un Fernando Arias. Ese sin duda es Lope y para muestra, algunos botones.

En noviembre de 1944 Lope -quien ya venía destacándose en audiciones radiales y en teatros- actúa en La Voz del Yuna con la orquesta San José, presentándose con la agrupación en enero del 45 en el legendario Café Ariete, de la calle El Conde, bajo la dirección del pianista y compositor cubano Julio Gutiérrez (autor de Llanto de luna, Inolvidable). En abril acompaña a Eva Garza y a su esposo el Charro Gil en veladas artísticas en teatros de la capital, Santiago y San Pedro de Macorís. En noviembre junto al tenor mexicano Juan Arvizu en el Teatro Julia.

Identificado como el Tenor de la Juventud por el locutor de la HIN Julián Espinal (Potemkín), parte a La Habana donde actúa con éxito en radioteatros y centros nocturnos como el Zombie Club. En San Juan de Puerto Rico se da a conocer en El Escambrón y graba su primer LP, Lope Balaguer Concierto de Amor, con Luisito Benjamín y su Conjunto, para la Casa Balseiro. Antes grabó dos sencillos con los temas Ríe, de Juan Ramón Balseiro, Ahora que estamos solos, Así es la vida y otro título. En nuestros registros discográficos, Balseiro figura con otras ocho composiciones interpretadas por Lope, seña elocuente de la colaboración de ambos artistas.

Con trabajo pianístico meritorio, esta joya discográfica de larga duración Lope Balaguer Concierto de Amor, trae Arenas del desierto y el ya citado número de Yabra, considerados éxitos de nuestro cantante, así como Cuarenta años, de Chiquitín Payán. Piezas intercaladas con las de autores puertorriqueños: Rafael Hernández, Amor ciego, Yo papá y tu mamá, Sylvia Rexach, Lloraré mañana, Juan Ramón y Puchi Balseiro, Qué es amor, Tuyo, Noche de amor, Julio Garriga, Necesito de ti, Capricho, y Miguel Amadeo, Miedo de quererte.

En este disco la magia del Concierto de Amor de Yabra – también interpretado por el crooner mexicano Fernando Fernández y por Marcelino Plácido con Luis Alberti- invade los sentidos, en la voz de Lope: «Tienen tus besos ardientes un néctar divino/ Caricias que calman mis labios sedientos de amarte/ Ellos componen las notas de amor verdadero/ en mi corazón/ de un concierto de amor/ Tienes la suave fragancia que alegra mi alma/ y forma tu boca fragante rosada quimera/ Es la emoción de tus besos la fuente que inspira/ en mi corazón/ un concierto de amor.»

Otro destacable del elepé es Miedo de quererte, un bolero coloquial que dispara un resorte en el archivo adolescente de mi memoria: «Si tú quieres conservar una amistad entre tú y yo/ será muy fácil/ Pero amarte como ayer/ con toda sinceridad/ no puede ser/ Yo te di mi corazón,/ todo mi amor y aun siendo así /tú me engañaste/ Y hoy no puedo en ti creer/ porque temo que me engañes otra vez/ Yo no niego que aún vive en mi pensamiento de aquel amor/ un recuerdo/ Pero junto a ese recuerdo también vive/ la huella de tu traición/ Si tú quieres conservar una amistad entre tú y yo/ será muy fácil/ Pero amarte como ayer/ con toda sinceridad/ no puede ser.»

Al regresar en 1947 reingresa Lope a La Voz del Yuna ya establecida en Ciudad Trujillo y hace turné en abril de 1948 con Bobby Capó junto a Casandra Damirón y a la San José dirigida por el maestro panameño Avelino Muñoz, actuando en los teatros Independencia, Aurora de SPM y Ercilia de Barahona.

El LP Paraíso Soñado, editado por Julio Tonos con acompañamiento de orquesta dirigida por Rafael Solano, se inicia con el bolero de Manuel Sánchez Acosta, de 1937, que le da título a la selección, considerado un punto de ruptura en la historia de este género en el país por su factura moderna:

«Del capullo de una rosa sutil/ al nacer un claro día de abril/ ha brotado esta canción para ti/ llena de inspiración/ Paraíso embriagador eres tú/ Paraíso encantador que soñé/ Todo lleno de ternura y amor/ para mi corazón/ Eres algo que soñé en mi vida/ como una ilusión querida/que ha nacido para mi/ Sueño/sueño con tus lindos ojos/ que quiero ver a mi antojo/ para así poder vivir/ Dame un poquito de tu amor/ Dame un pedacito de miel/ Déjame asirte con fervor/ para la gloria poseer/ Nunca, nunca dejaré de amarte/ Nunca, nunca de tenerte/ en mi corazón mujer.»

Este bolero seminal canta al amor idealizado por un Manuel encandilado por la vegana Rosario Moya. Conforme a Sánchez Acosta fue interpretado originalmente en la radio por Juan Lockward y Rafael Colón con la orquesta de Alberti. E hizo ronda en voces relevantes de la canción romántica, como las de Daniel Santos, Danny Rivera, Betty Missiego, Rhina Ramírez. Del mismo autor, Maribel, un bolero-chacha del rapsoda de síncopas endiabladas, como define Pedritín Delgado Malagón las soluciones melódicas del músico médico.

Bienvenido Brens aporta Mar de insomnio: «Tú que has hecho de este amor/ todo lo que has querido/ Tú que has sabido jugar conmigo/ cual un niño/ Hoy que hay un mar de insomnio entre los dos/ debemos por el bien de los dos/ olvidar este amor». Lope -sí, el consagrado bolerista- canta con garbo dos merengues: de Kalaff y Peguero, Enredao todavía y del primero Ni pié ni pisá. De Rafael Hernández, Ouí madame y Congoja. Y del flaco Lara, ese misterioso Naufragio que mi madre Fefita cantaba como un ángel desgarrado.

Según nos refiere Solano, dicha producción se habría realizado entre el 54 y 55, ya que en el 53 se hallaba laborando en Venezuela. Un conjunto suyo amenizaba el ambiente del Do Re Mi, un establecimiento de Lope y Flor de Oro Trujillo en su etapa de pareja conyugal, situado próximo al Parque Infantil Ramfis y al Malecón.

Cabe resaltar en la década del 50, en la voz de Lope, el bolero moruno Cría cuervos (De León y Quiroga) y Luciérnaga, de Horacio Gómez, arreglo del maestro italiano Mario Carta del elenco de La Voz Dominicana. Contigo en la distancia, de Portillo de la Luz; Mi adoración, de Sánchez Acosta, y un dúo contrapunteado con Elenita Santos en Nocturnal de Sabre Marroquín, con el respaldo de la San José y otras agrupaciones de LVD. Asimismo, Encadenados, de Carlos Briz («Tal vez sería mejor que no volvieras/ quizás sería mejor que me olvidaras/ Volver es empezar a atormentarnos/ a querernos para odiarnos/ sin principio ni final.»), bolero popularizado en el 57 por Lucho Gatica.

El elepé Lope Balaguer con la San José, bajo la conducción de Papa Molina, es evidencia palpable, audible, de la sincronía perfecta de este hijo pródigo de La Voz Dominicana con su orquesta madre. La canción bolero Aparición, de Manuel Troncoso, con aire de tango -bajo ese giro lo grabó Expedy Pou con arreglo de Carlos Franzetti en el CD Sígueme que produjera Solano-, es el as de presentación:

«Dicen/que al filo de la noche/son muchos los que han visto/vagar sin dirección/sola/un alma triste y sola/llevando entre sus manos/su propio corazón/ Cuentan/que cuando la ahoga el llanto/como alguien que ha perdido/para siempre un amor/se oye la horrible carcajada/de un alma desgarrada/que ríe de su dolor/Y alguien quiso/hacer una comedia/de toda su tragedia/y ella le contestó:/Necio/si como yo has amado/también habrías llevado/por fuera el corazón/y quiero/llevarlo entre mis manos/para entregarlo todo/a quien me lo arrancó».

Figuran boleros y boleros rock de Troncoso, Siempre tú, Luis Demetrio, Te necesito, Palito Ortega, Papeles, Manuel Alejandro, Yo soy aquél, un hit de Raphael. Y piezas de Capó: Sabes por qué, Fue tu culpa, La hipoteca, Corazonada, Cada día más y más, y Si alguna vez. Y En la oscuridad de Rafael Solano, la descripción mejor lograda de la posesión amatoria en la lírica de nuestro bolero, muestra de un erotismo poético de delicadeza sin par.

Otro LP con la San José, Confesión de amor -una bella melodía que disfruté en la voz amable de su autor Rafael Solano, acompañándose al piano en Rahintel a finales de los 50-, recoge entre otros, Hiéreme otra vez de Tony Vicioso. El álbum Arenas del desierto canta Lope Balaguer lo integran el tema que lo encabeza, así como Qué pasa de Chiquitín Payán, Nunca te lo he dicho de Papa Molina, Si me camelas, te camelo de Ney Rivera, No me abandones de Brens, Traidora (DR), Aunque me cueste la vida, Mi gloria y Escucha este disco de Kalaff, Miedo de quererte, Miguel A. Amadeo, y Perdidamente enamorado de Manuel Troncoso.

Seguiremos Balaguereando, con Lope, por supuesto, el original. El de la epopeya cantora.

