LONDRES: Aduanas promueve a República Dominicana como hub logístico

Daniel Peña

LONDRES.- La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó ante inversionistas y empresarios británicos el nivel de competitividad y las condiciones que tiene República Dominicana, lo cual le garantiza como el destino ideal para la inversión extranjera y punto de conexión de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y las naciones del Caribe.

La presentación, dirigida por el subdirector de Tecnología de la DGA, Daniel Peña, se realizó en Londres, en el marco de la IX Semana Dominicana en Reino Unido, con el tema “Dominican Republic, Logistics Hub of the Americas”, durante un encuentro con empresarios británicos y dominicanos.

En su ponencia, Peña enfatizó el gran compromiso que tiene la DGA de ser un ente facilitador del comercio y resaltó todos los avances que ha tenido la institución en los últimos años, como el Despacho en 24 Horas, la Ley de Aduanas y la nueva Plataforma de Servicios en Línea, dentro del programa “Burocracia Cero”, con el fin de lograr el objetivo colectivo del Gobierno, que es convertir a República Dominicana en el hub logístico de la región.

Además de tener una Dirección de Aduanas más moderna y actualizada, «nuestro país cuenta con una ubicación geográfica perfecta para corporaciones internacionales que buscan tener fácil acceso, tanto a América del Norte como a América del Sur, especialmente a los Estados Unidos”, afirmó Peña.

Por ello invitó a los inversionistas a aprovechar las facilidades, los beneficios y la estabilidad que ofrece la República Dominicana para los negocios, tales como son: un crecimiento económico sostenido y estabilidad política; regímenes de incentivos fiscales favorables a la inversión extranjera; infraestructura de red moderna; acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales; más de 12 leyes de incentivos y exenciones tributarias; conectividad con 12 puertos marítimos y 8 aeropuertos internacionales; servicio logístico integral, entre otros.

Dentro del marco de la IX Semana Dominicana en Reino Unido y de la agenda que agotó la DGA para promover al país, se destaca una reunión de acercamiento con representantes de las Aduanas de Reino Unido, con el propósito de identificar nuevas oportunidades y continuar con la facilitación de comercio entre ambos países.

La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM) y la Embajada Dominicana en Londres inauguraron la IX edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido, que fue encabezada por Amauris Vásquez, presidente de la BRITCHAM, y por el embajador de República Dominicana en Londres, Elnio Durán. Esta edición contó con la delegación más grande de su historia, con más de 100 delegados dominicanos.

Elnio Durán resaltó el trabajo mancomunado que han realizado ambas naciones para el desarrollo de sus economías y dijo que ese trabajo en equipo es la evidencia de lo fortalecida que está la relación entre el Reino Unido y la República Dominicana.

La Semana Dominicana reúne la agenda de actividades más importante para la creación de relaciones de negocios entre Reino Unido y República Dominicana y es el principal espacio de promoción para inversiones bilaterales entre las dos naciones.

La agenda incluye una serie de visitas y reuniones entre autoridades dominicanas y británicas, así como varias conferencias acerca de los temas comerciales que competen a ambas naciones en la actualidad.

Algunos de los temas fueron: “A Stake in the Creative Economy: The Dominican Strategy”, por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; “Export & Invest: Why the Dominican Republic has it all”, por la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro; “How the DR is spearheading education & public policy in Esports in the region”, por el diputado Orlando Jorge Villegas, entre otros.

Jeremy Browne, director ejecutivo de Canning House, expresó que República Dominicana es un país pasado por alto en la región por aquellos que desconocen todo lo que tiene para ofrecer. “Es la economía más grande del Caribe y la séptima más grande de América Latina. Cuenta con una economía sustancial y bien organizada, con muchas oportunidades para el comercio y la inversión extranjera. Para nosotros ha sido un placer participar en este proyecto de cooperación bilateral y esperamos continuar fortaleciendo nuestras relaciones”, afirmó Browne.

El embajador de Reino Unido, Mockbul Ali, afirmó que la Semana Dominicana demuestra la estrecha relación entre los países y sus embajadas. “La República Dominicana tiene la economía de más rápido crecimiento en el Caribe y también la más diversificada. El comercio se encuentra en el corazón de nuestra relación y sigue fortaleciéndose a medida que RD crece en términos de diversidad. Nuestra relación ha sido histórica; fuimos el primer país en el mundo en reconocer la independencia dominicana y hemos estado juntos como aliados desde ese tiempo. Es una relación moldeada por valores compartidos de democracia y libertad y nos complace ser capaces de mantenerla de esta manera”, señaló.

El evento se realiza cada año y busca diversificar los flujos de comercio e inversión entre el Reino Unido y la República Dominicana.