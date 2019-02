Lo que se espera diga el presidente Danilo Medina el 27 de febrero

Existen grandes expectativas de que el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, dará uno de sus mejores discursos, en el que esbozará los principales logros alcanzados por su gestión y resumirá con lujo de detalles, desde las obras más pequeñas realizadas hasta las más grandes y complejas concluidas en el año 2018, además de ofrecer un detalle de las que ejecutará en el período 2019-2020.

El artículo 114 de la Constitución de la República del 2010 obliga al presidente Danilo Medina a la rendición de cuentas al Congreso y al país los 27 de febrero de cada año: “Es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso”.

Se espera que esta rendición de cuentas faltando tan solo 15 meses para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020, el Presidente presente un año de gestión de grandes logros y realizaciones, cuyo impacto a la sociedad se refleje mas bienestar para los ciudadanos, teniendo como su obra cumbre el establecimiento en educación de la tanda extendida, la puesta en marcha de la MEGA Obra Termoeléctrica Punta Catalina, Quisqueya aprende contigo, establecimiento del 911, la seguridad vial, la reducción del desempleo y el combate a la delincuencia y paleamiento a la seguridad ciudadana; así como la puesta en marcha del Teleférico, la continuidad en la construcción de grandes proyectos habitacionales; hospitales, carreteras, nuevas circunvalaciones y la ampliación de las relaciones internaciones, como fueron las concertadas con la República Popular de China.

Tendrá que mencionar y hasta explicar uno de los puntos que han puestos nubarrones en su gobierno como son los casos de corrupción sometidos a la justicia y otros que aún pululan en el ambiente de la gente, los cuales esperan que sean ventilados y apoderados a la justicia, no obstante saber, que están involucrados gentes muy poderosas, que, en este caso, no poseo pruebas, porque no los voy a mencionar. Conociendo todas esas sensaciones, deberá dar algunas explicaciones.

Hay que señalar que el único Presidente que ha establecido un sistema para realiza visitas sorpresas para ver cómo están las comunidades mas necesitadas y, alejadas de la órbita del palacio, son las que arrojan mas iniciativas al gobierno para llevar a cabo muchas obras que por su magnitud muchas veces no son divulgadas y en contraste éstas resuelven grandes necesidades a sus pobladores. En este discurso se espera que esas pequeñas obras también se den a conocer a los ciudadanos para que se entienda el gran valor que tienen esas visitas sorpresas que hace el presidente.

En el este discurso de rendición de cuentas no creo que el Presidente se refiera a la relección presidencial porque aun hay suficiente tiempo para el referirse a ese tema y que necesita de consenso a lo interno del PLD y con los partidos aliados. Abocarse el presidente Danilo Medina a decir que no va a relegirse faltándole un año y medio de gestión y con una alta aceptación popular, le sería muy difícil decirlo ahora porque también traería gran desaliento a sus correligionarios.

El Presidente tiene mucho de que hablar el 27 de febrero, porque tendrá la oportunidad de lucírsela con tantas obras que ha realizado. Se puede referir no solo al periodo de gestión del pasado 2018, sino también a los proyectos que tiene en carpeta y que pretende realizar para impulsar más allá su obra de gobierno y que sembraría muchas mas esperanzas en los ciudadanos, trayendo como consecuencia elevar el posicionamiento de su gobierno y lo pondría de frente al dilema de si se queda o se va.

Como he escrito este articulo sin la bola de cristal y el mismo se nutre de realidades y esperanzas, sé que no será del agrado de todos, pero creo sin lugar a dudas que disfrutaremos de uno de los discursos mas contundente en cuanto a lo que debe ser la rendición de cuentas de un presidente que ha dado todo su esfuerzo para que florezca el desarrollo y el progreso entre todos los ciudadanos por igual, mientras tanto esperemos a ver si acertamos sobre el discurso del presidente Danilo medina el 27 de febrero del 2019, donde conmemoramos el Día de la Independencia de la República.

