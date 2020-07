Lo que no explican con la ley de aguas

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

La ley fue aprobada en Senado y enviada a Cámara Diputados esta semana y luego a comisión y se duerme hasta el 16 de Agosto. Escríbanlo.



Dicen que ella no otorgará beneficios a ningún particular, sino que permitirá preservar el medio ambiente.

Estoy de acuerdo con el INDRHI, donde afirmaron que se busca garantizar el agua para el consumo humano de 8 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años en Quisqueya, más los infiltrados de Haití con esa ley futurística.



Ley no es para privatizar, como se quiere inferir para matar proyecto. Ley no es para privatizar, como se quiere inferir para matar proyecto. En el momento en que se apruebe la ley del agua, las juntas de regantes, que son las que reciben el agua en los canales para la agricultura, van a tener que recibirlas en metro cúbico; van a tener que pagar, porque ellos cobran a los usuarios, pero no le devuelven un centavo al INDRHI es la queja que oigo allá. “Nosotros tenemos conciencia clara de que la ley de agua se necesita, además el país debe resolver problemas hídricos fundamentales, como la situación que se da en la región Este, en donde no hay una sola presa y toda la lluvia que cae, que es mucha, se va al mar sin que pueda aprovecharse”. Por su parte, el gerente de Planificación del INDRHI, explica que “el Gobierno no cobra por el agua de riego, pero las juntas de regantes sí cobran a sus miembros para limpiar y mantener los canales que el INDRHI les entrega, es decir, solo cobran una parte de los costos”.



Reconoce que, en República Dominicana, como en muchos otros países, los agricultores carecen de la capacidad económica para pagar lo que cuesta servirles el agua que utilizan en sus cultivos. Reconoce que, en República Dominicana, como en muchos otros países, los agricultores carecen de la capacidad económica para pagar lo que cuesta servirles el agua que utilizan en sus cultivos. “En este año, un grupo de asesores de una tesis de grado de la UASD estimamos, más que el costo, el valor del agua en riego, por un método llamado de ‘La Plusvalía de la Tierra’, es decir, que para el caso por Ej. de Baní averiguamos cuánto cuesta una parcela sin riego y cuanto con riego.

En función de eso determinamos que el valor del agua en riego es de RD$10 por metro cúbico” Pero en zona urbana se paga la potable a regañadientes. Miren:

La agropecuaria utiliza el 80% de la totalidad de la oferta de agua, el consumo humano recibe un 12%, según el libro “Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia”, de Gilberto Sánchez, el primo. Pero ninguno de los sectores se inclina por pagar en forma religiosa el agua servida. El director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica explico que esa institución, con unos 13,485 usuarios, facturó entre enero y octubre de este año RD$117.3 millones, de los que recaudó sin mora RD$60.7 millones, un 51.7%.



Un hogar de la capital, con un consumo básico, recibe una factura en la que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) explica que debe pagar una tarifa de RD$162, pero que el Gobierno le subsidia por el servicio RD$370, más del doble de la cantidad que le cobra. Un hogar de la capital, con un consumo básico, recibe una factura en la que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) explica que debe pagar una tarifa de RD$162, pero que el Gobierno le subsidia por el servicio RD$370, más del doble de la cantidad que le cobra. Lo que molesta, no es el cuchicheo….

El INDHRI maneja la construcción de la presa de Monte Grande, un proyecto que conlleva una amplia inversión del Estado y esa agua las mineras la pagan usan y contaminan y no traen equipo para desalinizar del mar y limpiar sus extracciones y equipos, eso debe legislarse. La CAASD informa que factura unos RD$134.2 millones al mes, de los que cobra RD$101.6 millones.

La entidad estima que debería facturar RD$805.2 millones y cobrar RD$609.6 millones a 380,205 usuarios, de los que solo pagan 112,420.



Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), con 74,897 usuarios, factura unos RD$211.2 millones al mes, de los que cobra RD$150 millones. Eso está mal. Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), con 74,897 usuarios, factura unos RD$211.2 millones al mes, de los que cobra RD$150 millones. Eso está mal. Además de cobrar, el Estado tiene pendiente la tarea de eficientizar y ampliar el servicio. En la actualidad, aunque el 76.1% de los hogares utiliza agua a través de un grifo de un acueducto, solo el 52.5% tiene un grifo dentro la vivienda, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2017), que acaba de difundir la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Otros hogares acceden al servicio a través de un grifo en su patio (23.6%) o de una vivienda vecina (4.5%), mientras que un 10.3% accede al líquido a través de algún pozo y un 4.4% por medio a un camión cisterna, según la encuesta.

“En términos generales, el 46.3% de los hogares del país recibe el servicio de agua, de dos a tres días a la semana y, el 33.9% lo recibe de seis a siete días”, dice el estudio. Pero usuario se queja con razón, el 32.7% de los hogares recibe el servicio de agua por menos de 5 horas, los días de la semana que lo reciben y propiciar un programa de construcción de acueductos para distribuir agua potable a todos los barrios del país debe ser prioridad congresistas.

Con estos datos los diputados deben actuar y reglamentar sin discriminar, porque el agua es vida.

johnsanchez44@hotmail.com

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.