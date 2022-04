Lo que es importante en religión

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vea.

La mayoría de las personas pueden pensar que lo que es importante lo es para todos, lo cual no es cierto. Algo que sea importante para alguien, no necesariamente lo sea para los que están a su alrededor. Esto es lo que trae frustración a muchas personas, al no encontrar receptividad en los demás, de aquello que para ellos es importante. Lo que es importante para alguien lo es para ese alguien.

Lo importante para una persona depende de la escala de valores de esa persona. Cada individuo tiene una escala de valores, aun entre aquellos que son partes de una misma familia. Los valores se convierten en los principios que rigen la vida de una persona. Por tal razón, no debemos confundir el comportamiento de una persona, como obligatorio por pertenecer a un núcleo común. Hay que entender a cada individuo en sí mismo, de acuerdo a sus valores.

La conversión al cristianismo no depende del que quiere, sino del conjunto de valores de esa persona. Esos valores deben incluir valores vinculados con los valores divinos o religiosos, a tal grado, que podemos decir, que hay cierta inclinación hacía Dios. Por eso, nadie puede venir a Dios, sino le fuere dado por él. Podemos indicar que hay cierta herencia procedente de la Divinidad en la persona, la cual aprendió de la cultura o de la familia.

El hombre habla de la religión popular, es decir, de aquellos conceptos y aptitudes religiosos que surgen de la entraña del pueblo. Esa religión popular, no es más que la presencia de valores religiosos mal enfocados o distorsionados. De ahí que, se evidencian como el fruto de una expresión de religión popular. Esto da lugar al paganismo o, a un sincretismo religioso. También, puede decirse que es un desorden popular de los valores religiosos.

Las religiones organizadas no pueden aceptar el paganismo, porque éste es importante sólo para aquellos que no pueden controlarse ante esa emoción o sentimiento popular. Las religiones, en cambio, obedecen a un sistema de creencias que las definen ante cualesquier otras creencias. Esas creencias falsas o verdaderas, están plasmadas en sus literaturas, como Los Vedas, El Corán y la Biblia, entre otros, de acuerdo a su religión.

El sincretismo religioso en América Latina, ha hecho que se acepte esa mezcla de religión organizada y religión popular. De ahí que, muchos no saben si son religiosos cristianos, o si simplemente son paganos. En pocas palabras, dicen ser cristianos, pero en realidad no los son. En efecto, nuestra región es más pagana, que cristiana. ¿Por qué esto? Porque lo importante para estas poblaciones es su cultura, y no la religión organizada. Esta última se conforma a la primera.

En el paganismo no es importante el cristianismo, lo que importa es el individuo y sus valores culturales. De ahí que, siempre se ha practicado el aborto, el homosexualismo, la borrachera, la poligamia entre otras prácticas que riñen contra el cristianismo. Es decir, que muchos que se autoproclaman cristianos, en realidad son paganos, pues lo que para ellos es importante, no es lo que dice el cristianismo como importante.

La realidad es que el cristianismo, como religión mayoritaria, aunque dividida, debe definir su rol social ante los pueblos. En ese sentido, el cristianismo debe afirmar y mantener como su verdad las enseñanzas o doctrinas que lo definen, llamar las cosas como son. Ejemplo, que todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación, por tanto, es pecado. Así mismo, debe hacer con cada creencia, a tal grado, que solamente se reconozca como cristiano a aquella persona que se somete voluntariamente a sus creencias.

Jesucristo, como Salvador y Cabeza de la iglesia, determina, como en efecto lo hace, lo que es importante para su iglesia, y por eso está escrito: «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.» Jn. 8:31, 32.

jpm

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.