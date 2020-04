Lo positivo del coronavirus

El autor es periodista. Reside en Miami.

POR TIRSO URBAEZ

La mayoria de los gobiernos del mundo subestimaron la amenaza a la salud del ser humano por parte del COVID_19 y cuando se decidieròn a combatirlo ya el contagioso virus se había expandido en la poblaciòn masivamente, dejando sus huellas en enfermos al por mayor y cifras record de muertes a nivel de todo el universo.

El poderoso coronavirus no discrimina y por su peligrosidad de contagio causa en la gente ansiedad y miedo de contagiar y ser contagiado. Para cuidar la salud es necesario no caer en pànico, aplicar medidas higiènicas , distanciamiento social y disfrutar la vida con sus luces y sombras de soledad.

En tan doloroso escenario los líderes políticos con los pies de barro y la cabeza llena de prejuicios y de intereses mezquinos se derriten como la mantequilla con el calor del fuego, porque su mediocridad e incapacidad visual no los dejan ver la realidad y como sus ojos no ven, sus corazones no sienten empatía por los pobres que sufren el resultado de sus crueles ambiciones.

Ahora màs que nunca los ciudadanos del mundo deben luchar para conservar el sentido de la razòn y el equilibrio emocional para que puedan actuar con disciplina y sabiduría contra el mortal virus humano del egoismo que si no se controla puede convertirse en una enfermiza ambiciòn, causante del odio y la divisiòn entre los seres humanos.

La salud física y mental es un derecho personal que los hombres y mujeres deben defender para garantizar la vida de la especie humana a nivel universal.

En la humanidad la vida va y viene de generaciòn en generaciòn y la madre naturaleza recibe y despide a cada uno de sus hijos con amor, alegría y la paz de su bendiciòn.

A la pandemia del coronavirus siempre se le recordarà por los cuantiosos daños en perdidas humanas y en la economía mundial, ojalà en la historia de la humanidad el COVID_19 marque un cambio positivo en la mentalidad de la gente y se refleje en la humildad y la bondad de sus corazones y los impulse a luchar por un mundo mejor donde reine la prosperidad,, la luz de la fe, la esperanza y la solidaridad.

La crisis sanitaria y socioeconòmica que vive la humanidad harà que los pueblos del mundo, le pongan punto final a la concentraciòn del 80% de la riqueza del planeta tierra en manos del 1% de la poblaciòn mundial.

Hermanas y hermanos el sol sale para todos.

