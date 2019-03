Lo mucho hasta Dios lo ve

POR BECKER BAUTISTA

El expresidente Leonel Fernández en el año 2010 se apresuró a una reforma constitucional para eliminar el nunca jamás porque el entendía que ese artículo lo jubilaba y su liderazgo para el futuro quedaria en el pasado.

El ex presidente Fernández olvidó todos esos trueques que hizo en el pacto de las corbatas azules, pero ahora quieres aplicarle el nunca jamás al presidente Danilo Medina y no solo basto con eso sino que le han montado una oposición que han desplazado a los demás partidos de oposición, las críticas del equipo del presidente Fernández en contra del gobierno y de los funcionarios es un nunca parar que dicho sea de paso la gran mayoría de los funcionarios de las embajadas y consulados son Leonelistas (Botellas). Que no miden las piedras que tiran para su propio tejado.

Usted fue presidente tres veces, 1996-2000, 2004-2008 y 2008- 2012 y acumuló todo el poder del mundo más un chín y a mi modo de entender las cosas, debió preparar un cambio en su entorno. Si es cierto señor ex presidente que usted tienes la mejores intenciones para el país porque no fortalecer el orden democrático y propone un candidato de su entorno que pudiera ser su hijo incluso para que así no se vea las ambiciones por el poder. porque no plantear una reforma constitucional en donde los ex presidentes no puedan volver y que el presidente actual no puedas reelegirse y plantear un periodo de 6 años en vez de cuatro y asi queda solucionado el tema de que no les da tiempo cumplir su obra de gobierno.

Hoy lo venden como un candidato renovado y que nunca paso por el poder, pero llego más lejos hay súbdito suyo que piensan que usted es el nuevo mecía que vienes a trasformar y sobre todo gobernar hasta el 2044.

Si la reelección le beneficia a usted la considera bien, y si no le beneficia la maldice. Así no señor ex presidente en tres periodos. Vamos a fortalecer el orden democrático y no le arrebaten los derechos fundamentales al señor presidente Danilo Medina. Y si queremos prohibir la reelección que sea para todos vosotros.

La unidad del PLD es un compromiso de todos, pero los intereses personales es problemas de ustedes.

of-am

