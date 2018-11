Llegó la campaña

Estamos en campaña partidista. Desde ya todos los partidos buscan posicionar a su candidato presidencial. Las primarias en los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno son sinónimo de ideas divisionistas. Hay un pleito entre sus principales dirigentes que todavía se nutre de la concertación, pero que tarde o temprano estallará.

Hasta mediados del año venidero la reelección será el tema dominante en la vida nacional. Danilo va, es lo que indica la presente visión política. Podría conseguir la nominación en el PLD y aliados, pero habría que ver cuál es la situación a nivel nacional. Conseguir una repostulación, no es carta de garantías de que la reelección triunfaría.

Danilo, siguiendo la cartilla del doctor Joaquín Balaguer, juega con el tema reelección. Sabe que los principales aspirantes seguirán en vilo en espera de que el haga un anuncio oficial. Tiene su decisión tomada, pero la tirará en la mesa en el momento oportuno.

Mientras que Leonel Fernández se encuentra en una atalaya donde tendrá que dar un paso adelante o retroceder. Leonel debe saber que los políticos muchas veces son presos de sus consignas. Lo fue Manolo Tavarez Justo cuando dijo que el Catorce de Junio sabía donde se encontraban las escarpadas montañas de Quisqueya.

Manolo enclaustrado en esa idea, y empujado por sus seguidores, se puso las botas y tomó el fusil. Un movimiento guerrillero sin posibilidades de triunfo, pero una demostración de cuando un dirigente da un paso y no sabe cómo romper ataduras, y comprender que los hechos sociales se mueven por coyunturas y no por emociones.

Leonel ha dicho en varias ocasiones que no hay marcha atrás. Debe quedar bien claro que esa es una declaración de guerra que no tiene punto intermedio. La lectura es que El León dice que va a ser candidato dentro o fuera del PLD. Se está calzando los zapatos de una carrera donde no puede haber vacilaciones.

O sea que a nivel de hoy, lo que se ve en el panorama político nacional, sin importar lo que digan las encuestas, es que en las elecciones se van a enfrentar Danilo Medina y Leonel Fernández. La coyuntura del 2020 es la que determinara quien será el ganador de ese proceso.

Ya se está en campaña caliente, calentando el brazo y buscando posiciones. Los torneos electorales no se ganan el día de las votaciones, sino desde el momento en que comienza la campaña y como se van sorteando los problemas.

No hay nada color de rosas. Los temas centrales de estas elecciones estarán enmarcados en las denuncias de corrupción, las peticiones de que se mejore la seguridad ciudadana, establecer controles en el alto costo de la vida, la prima del dólar y las crisis de la educación y la salud. Habrá promesas de mejoría que posteriormente no se cumplirán, pero los votos llegaran a los que mejor manejen estos temas, y desde luego, a los que tengan la alforja llena de monedas. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

