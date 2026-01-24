Llama profundizar desarrollo y lucha contra corrupción en RD

Max Puig

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, opinó que es urgente reorientar el modelo productivo y social de la República Dominicana hacia “un desarrollo verdaderamente sostenible, con equidad social, fortalecimiento institucional y una lucha firme contra la corrupción”.

Dijo que aunque la economía dominicana ha crecido de manera sostenida en los últimos años, este crecimiento no siempre ha sido de calidad ni ha beneficiado a la mayoría de la población.

“Hemos crecido mucho, pero en muchos renglones hemos crecido mal. El desafío es producir y organizarnos socialmente de forma que se garantice el bienestar colectivo y la sostenibilidad del territorio”, afirmó Puig al ser entrevistado en el programa Uno + Uno, de Teleantillas.

Por otra parte, destacó el papel de la APD dentro de la coalición que hizo posible el cambio de gobierno en 2020, el cual -a su juicio, se produjo debido al rechazo ciudadano a un esquema de corrupción y concentración de poder que se había agotado.

Fue enfático en señalar que el proceso iniciado no puede estancarse. “Este proceso debe profundizarse, no interrumpirse. Eso implica más combate a la corrupción, fortalecer el Ministerio Público y avanzar en reformas que coloquen al pueblo en el centro de las decisiones”, sostuvo.

Alegó que actualmente en el mundo hay una crisis de múltiples dimensiones, en la que convergen tensiones económicas, sociales, políticas y ambientales. Ç

Señaló que “esta policrisis está erosionando la democracia y la soberanía de las naciones, y ningún país puede analizar su rumbo político al margen de ese escenario internacional”.

