Llama a la oposición a dejar la politiquería sobre la inflación

Félix Santana García, titular de la Digecog

SANTO DOMINGO.- Los políticos de la oposición deben dejar de propiciar la incertidumbre e inestabilidad social culpando al Gobierno del alza de los precios que tiene su origen en el mercado internacional, a juicio del director de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Félix Santana García.

Entiende que el momento impone fomentar la calma, ante la alarma mundial por la crisis Ucrania-Rusia.

“Es un momento en el que todos los sectores deben ajustarse o sacrificarse; los políticos de la oposición que juegan a la politiquería barata, sean más orientadores o comedidos en sus críticas”, expresa.

Mediante un comunicado de prensa explica que en el pasado lejano, los precios de los bienes y servicios eran casi constantes de un año a otro porque la población mundial no era tan numerosa y la competencia no entre empresas y naciones no tan acrecentada, “había más oferta que demanda, pero nada de esto hoy es así”.

Agrega que la situación de los altos precios de bienes y servicios alcanza extremos nunca vistos con la nueva estrategia conocida como “reduinflación”, y que tal es el caso de Estados Unidos que hoy enfrenta un alza generalizada de precios de 7.5%.

Llamó a los políticos opositores a orientar sobre medidas viables que pueden ser implementadas por comerciantes e industriales para fomentar menos impacto de la inflación en los consumidores.

Expone que “Dos o tres políticos de los partidos del primer y segundo lugar de la oposición para ganar seguidores siguen estrategias sumamente equivocadas y rancias, que ya no calan en la población votante y se empecinan en jugar a confundir a la población con falsedades, acerca de verdades que están ante los ojos de todo el mundo”.

Resaltó que en otros países la oposición juega su rol de forma constructiva en vez de llevar a la población a la desesperación innecesaria, por lo que exhortó a los políticos dominicanos a ser más propositivos; «parte de la solución y no del problema”.

cfl-am