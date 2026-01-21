LIDOM: Resultados del Draft de Importados para la Serie Final

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido y los Toros del Este se enfrentarán desde este miércoles por primera vez en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) en una Serie Final y la misma apunta a ser una de las más parejas en la memoria reciente, por la configuración de ambas escuadras.

Sin embargo, antes del inicio de la final, hay una última parada que agotar y es la del Draft de Importados para la Serie Final LIDOM. En la misma, los equipos clasificados tienen la oportunidad de escoger a dos jugadores extranjeros que hayan militado en el Round Robin con los conjuntos eliminados, en este caso, Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas. Dicho draft fue celebrado durante la tarde de este martes 20 de enero.

En cuanto a los resultados, en la primera ronda, los Leones del Escogido, quienes escogieron primero tras ganar el Round Robin, eligieron al lanzador Matt Foster, proveniente de Águilas Cibaeñas, quien lanzó 3 entradas en 3 partidos, ostentando una efectividad de 3.00, un ERA+ de 136, un WHIP de 1.00 y un FIP de 8.08.

Los Toros escogieron a Nabil Crismatt quien había sido anunciado como adquisición de último minuto por las Águilas Cibaeñas, pero no lanzó en el invierno dominicano. En su última visita a la LIDOM, durante la temporada 2024, tuvo efectividad de 2.65 en 54.1 innings.

El Escogido abrió la segunda ronda eligiendo a Luis Fernando Miranda, quien, en su única aparición del Round Robin con las Águilas, tiró 6 entradas de una carrera limpia permitida y 7 ponches.

Finalmente, los Toros escogieron a Odrisamer Despaigne, quien también tuvo una sola aparición en el Round Robin con las Águilas, lanzando por espacio de 5.2 entradas de dos vueltas limpias toleradas.

La Serie Final LIDOM está pactada al mejor de 7 partidos e iniciará con el Juego 1, este miércoles 21 de enero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, hogar de Leones del Escogido.

of-am