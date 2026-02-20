Libro Merengueros ya está disponible plataforma Amazon

Fausto Polanco

SANTO DOMINGO.- El libro Merengueros, del periodista y escritor Fausto Polanco, ya está disponible en la plataforma de Amazon, tanto en versiones tapa blanda, tapa dura y eBooks o digital.

Cada historia es un libro aparte, por lo que se trata de 41 obras en una, en un tomo que ha sido valorado por la crítica de arte y literaria, y bien acogida por los artistas de diferentes géneros, cronistas de arte, líderes de opinión y así como de escritores del país.

El mismo contó con la revisión general del veterano periodista Rafael Molina Morillo (fallecido), la corrección general y prólogo del Premio Nacional de Literatura, Diógenes Céspedes. La corrección de estilo estuvo a cargo de Rafael García Romero, corrección ortográfica de Moisés Peña y diseño de Carlos De Vargas

Polanco explicó en una nota este martes que todas las historias están sustentadas en una profunda investigación que abarcó 15 años indagando, tanto en territorio nacional como en los Estados Unidos, específicamente en las zonas geográficas donde muchos de estos artistas se radicaron, como New York, Miami y Puerto Rico.

“Esto conllevó recopilar, depurar, comparar y analizar publicaciones periodísticas, expedientes judiciales, autobiografías y archivos diversos. También incluyó cerca de 200 testimonios de los propios artistas, de sus familiares, representantes, managers, asistentes, amigos y otros personajes que estuvieron cerca de ellos y se involucraron en sus proyectos”, puntualizó.

La obra recoge las historias de Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Alex Bueno, Pochy Familia, Dioni Fernández, Milly Quezada, Bonny Cepeda, Aníbal Bravo, Eddy Herrera, Rubby Pérez, Sergio Vargas, Kinito Mández, Los Hijos del Rey, Miryam Cruz, Los Hermanos Rosario, Cheché Abreu, Belkys Concepción, Aramis Camilo, Carlos Manuel (el Zafiro), Marcos Caminero, Las Chicas del Can, Rokabanda, Rikarena, Rasputín, Joseíto Mateo, Monchy Capricho, La Artillería, entre otros artistas.

