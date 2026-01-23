Libro analiza participación Brasil en guerra RD 1965

SANTO DOMINGO.- El Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular (INESDYC puso en circulación un libro sobre la participación militar de Brasil en la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) que intervino el país tras la guerra de Abril de 1965.

El autor del libro «Brasil y la intervención estadounidense de 1965 en la República Dominicana» es José Loreto Julián Castillo, quien fue miembro de la misión diplomática dominicana en Brasil y actualmente es consejero en la embajada en Suiza.

El recuento, que coincide con el 60 aniversario de la revolución constitucionalista, explica la destacada participación del gobierno militar de Brasil de entonces, que apoyó la intervención de los Estados Unidos y tuvo destacada presencia en FIP, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), y que permaneció en el país hasta 1966.

Detalla el rol desempeñado por el gobierno militar de Brasil y el protagonismo de los generales brasileños que comandaron la FIP, el primero Hugo Panasco Alvim (1965), y el segundo Alvaro da Silva Braga (enero de 1966)

Julián Castillo en seis capítulos hace un interesante recuento de las relaciones diplomáticas de Brasil con República Dominicana, principalmente de sus gobiernos encabezados por militares, que se iniciaron en la época en que el dictador Rafael L. Trujillo tenía el control del país.

Relata los períodos, momentos y motivos en que esos vínculos tuvieron una notable intensidad, aun en los momentos que la mayoría de los países de la región repudiaban la dictadura trujillista. Estos vínculos llegaron a incluir una visita del presidente de Brasil a República Dominicana en 1955.

