Leones vuelven a vencer a los Toros y colocan serie final 2-0

LA ROMANA.- Yamaico Navarro empujó tres carreras y Junior Lake otras dos con un cuadrangular para que los Leones del Escogido colocaran este jueves 2-0 la serie final tras superar 7-4 a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, de esta ciudad.

Los melenudos fabricaron tres anotaciones en la misma primera entrada frente a Nabil Crismatt gracias a que llenaron las bases con un out, y un elevado de sacrificio de José Marmolejos al jardín derecho empujó la primera para los visitantes en las piernas de Erik González, moviendo a su vez a Lake y Sócrates Brito a segunda y tercera, respectivamente, desde donde alcanzaron la registradora con imparable de Navarro al central.

En el tercero, también ante Crismatt, un doble de Navarro al central llevó a Lake a la goma desde la inicial. Anderson Bidó entró a lanzar y fue recibido por sencillo remolcador de Alcides Escobar al bosque izquierdo.

Los locales respondieron con dos rayitas en el quinto contra José Urquidy luego de un doble productor de dos al central por parte de Eric Filia. En el sexto, el conjunto naranja agregó par de vueltas a la pizarra tras otro tubey de Rudy Martin al prado derecho.

En el noveno, Joe Corbett retiró a los dos primeros bateadores, pero Brito conectó indiscutible al jardín izquierdo, seguido de un cuadrangular de Lake a la misma zona para ampliar la ventaja a 7-4. El bambinazo de Lake, su sexto en series finales, lo empató en el cuarto puesto de todos los tiempos en esta etapa junto a Rico Carty, Edwin Encarnación, Guillermo García, José Guillén y Alonzo Perry.

Urquidy salió sin decisión al presentarse en 4.1 capítulos de dos carreras, una de ellas inmerecida. El pitcher ganador fue Derek West (1-0), que lanzó dos tercios en blanco. Crismatt (0-1) cargó con la derrota al permitir cinco anotaciones en 2.2 actos. Stephen Nogosek (2) obtuvo el salvamento luego de tirar el noveno en blanco.

El partido terminó con una espectacular jugada de González tirándose de cabeza en un batazo de Sergio Alcántara que dobló en la inicial a Martin.

Por los rojos, Navarro bateó de 5-2, con doble, tres producidas y una anotada; Lake, de 4-1, jonrón, dos remolcadas y tres anotadas; Brito, de 4-2, con una empujada, una transferencia y dos bases robadas, y Escobar, de 4-3, con una impulsada.

Por los romanenses, Martin se fue de 4-2, con doble, dos producidas y una anotada, y Filia, de 5-1, con doble y dos remolcadas.

POSICIONES SERIE FINAL

EQUIPO J G P PCT DIF RACHA 2 2 0 1.000 – W2 2 0 2 .000 2 L2

of-am