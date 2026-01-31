Leones definen el roster llevan para la Serie del Caribe 2026

SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales y campeones del Caribe, Leones del Escogido, definieron el roster con el que representarán a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026, que se desarrollará en el Estadio Panamericano de Jalisco en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.

Los jardineros Junior Lake, Sócrates Brito y el campocorto Erik González encabezan las figuras claves del Escogido que se harán presente en el evento, junto con los también patrulleros Franchy Cordero, Elier Hernández, Jimmy Paredes y el infielder Jonathan Guzmán.

Asimismo, Travis Lakins y Conner Greene serán parte de los lanzadores con los que contará el representativo dominicano, junto con Alex Colomé, Kenny Hernández, Carlos Teller y Phillips Valdez.

El zurdo Jefry Yan (EO) y los derechos Radhamés Liz (TL) y el receptor Michael De la Cruz (TL), quienes reforzaron al club en la postemporada, también estarán en la plantilla tricolor.

Otros refuerzos lanzadores son: Oscar De la Cruz (EO), Deury Carrasco (AC), Joe Corbett (TE) y Luis Frias (TL), todos derechos, además de los zurdos Enny Romero (EO), Emailin Montilla (TE) y Greg Minier (TE).

De posición también reforzarán a los Leones el receptor Julio E. Rodríguez (AC) y los infielders Christian Adames (TL), Marco Hernández (GC), Gustavo Núñez (TL) y Aderlin Rodríguez (AC).

Luego de conseguir su campeonato número 18 en la Lidom, los Leones estarán buscando su sexta corona de Series del Caribe, ya que conquistaron las ediciones de 1988, 1990, 2010, 2012 y 2025. También intentarán dar al país su cetro número 24 en el evento.

Parte del equipo dominicano partió hacia México este viernes por el Aeropuerto Internacional de las Américas y otro grupo lo hará este sábado. El primer encuentro de los Leones será a las 7:30 de la noche, hora de República Dominicana, contra los Charros de Jalisco (México Rojo).

En la Serie del Caribe 2026 también participarán los Tomateros de Culiacán (México Verde), los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y los Federales de Chiriquí (Panamá).

Ausencia de Navarro

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los Leones del Escogido informó que el inicialista Yamaico Navarro no acompañará a los Leones en México, por razones familiares.

