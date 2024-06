Leones consiguen a los derechos Javier y Castillo desde las Aguilas

Odalvi Javier

SANTO DOMINGO.- La gerencia de Operaciones de los Leones del Escogido anunció la adquisición de los derechos Odalvi Javier y Brayan Castillo desde las Águilas Cibaeñas, a cambio del veterano zurdo Enny Romero.

Javier, de 27 años, trabaja actualmente con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol, donde tiene marca de 2-3, 3.71 de efectividad y 29 ponches en 34.0 episodios durante 22 juegos, incluyendo 3 como abridor.

En la LIDOM fue drafteado en el 2018 por las Estrellas Orientales, equipo que luego lo envió a las Águilas en el 2023. Apenas ha lanzado 7.1 entradas en el circuito otoño-invernal criollo.

En los Estados Unidos ha disputado ocho temporadas en los circuitos minoritarios de los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washington, combinando rendimiento de 26-36, 3.65 de porcentaje de carreras limpias, 1.32 de WHIP y 549 ponches en 585.0 capítulos.

Castillo, de 23 años y con una bola rápida de 97 millas por hora, actualmente lanza en la Clase A de los Rockies de Colorado (Spokane Indians), donde tiene 1-3, 5.40 de porcentaje de carreras limpias, 21 ponches y .164 de promedio de bateo de la oposición en 20.0 innings.

En República Dominicana nunca ha lanzado, pero si lo hizo con los Leones de Ponce en la liga invernal de Puerto Rico en el torneo 2023-24. Allí se destacó con una excelente efectividad de 0.54 y 16 ponches en 16.2 actos, además de 1.20 de WHIP.

Romero, de 33 años, se despide de los Leones con marca de 8-15, 3.05 de efectividad y 153 ponches en 180.0 episodios. La gerencia de Operaciones del Escogido le desea muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Ahora son nueve los cambios que han realizado los melenudos en el receso de temporada. Junto con Javier y Castillo, la gerencia de Operaciones que encabeza Luis Rojas ha conseguido en el mercado de intercambios a Yamaico Navarro (1B), Ramón Laureano (OF), Zoilo Almonte (OF), William Lugo (IF), Domingo Acevedo (P), Dennis Santana (P), Jean Segura (IF) y Yohan Ramírez (P), además de dos picks para el Sorteo de Novatos 2024.

