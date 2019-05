Leonel Vs Danilo

Leonel Fernández dará una demostración de fuerza convocando al Palacio de los Deportes a más de cien mil personas dentro y fuera del perímetro, según sus promotores, que además anuncian, como si se tratara de un show artístico, y no de un acto político proselitista, a varios artistas nacionales e internacionales.

Hay quienes afirman que se invertirán más de cien millones de pesos en el espectáculo. Hasta un “locrio de carne de cerdo” se repartirá entre los asistentes, según el doctor Bautista Rojas, lo cual niega el sentido común. Sus organizadores afirman que no costará tanto y que en cualquier caso “un grupo de empresarios” aportarán los recursos. El ex presidente Fernández dice no tener dinero, que tiene una magia para que lo inviten sin tener que pagar. (¡Vaya suerte!)

Supongo que Magín Díaz, director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sabrá investigar si los donantes de tanto dinero están al día en el pago al Estado de sus contribuciones fiscales, que deben ser muchos millones de pesos. Los empresarios no regalan su dinero, lo invierten para recuperarlo luego en exenciones fiscales, que este año supera los 230 mil millones de pesos, y otras “facilidades” que sirven para duplicar o triplicar sus fortunas. (¡Las manos que dan esperan!)

En un país donde la gente vende su voto y su conciencia por 500 pesos, pica-pollo, y una cerveza, no me extraña que acudan cien o doscientas mil personas en un show artístico-político para demostrar capacidad de convocatoria y fuerza de cualquier político. La “logística” determina el éxito de las movilizaciones en la “Era del PLD”.

Por el otro lado el presidente Danilo Medina demostrará su fuerza económica y su poder político en los próximos días reuniendo a sus senadores y diputados, más los congresistas de otros partidos que les darán los votos necesarios para aprobar la ley que convoca al Congreso para la Asamblea Revisora que modificará la Constitución y le permitirá reelegirse legalmente, sin importar las consecuencias posteriores.

Leonel y Danilo mantienen una lucha feroz; uno por volver al poder, el otro por mantenerse en el poder. Desde mi punto de vista ninguno de los dos lo merece. Ambos están descalificados, pues en cinco periodos, uno tres y el otro dos, no han hecho más que endeudar irresponsablemente el país y mantenerlo sumido en el caos y el abandono con los peores índices internacionales en materia de seguridad social, delincuencia, contrabando, educación y salud.

Al margen de la lucha que se produce en el PLD, donde los perros de Franklin Almeida son más leales que muchos diputados, senadores y dirigentes, están los partidos de oposición y las organizaciones civiles, que muchas veces parecen estar al margen de lo que ocurre en el Palacio Nacional y en la Casa Nacional del PLD. Ellos –ojalá lo sepan- constituyen una fuerza fundamental si actúan con la inteligencia y la determinación que reclaman la coyuntura pre electoral.

El enfrentamiento entre el presidente Medina y el ex presidente Fernández es un hecho. El choque entre ambos será cada vez más encarnizado. Un acuerdo parece imposible. Danilo no cree en Leonel. Y viceversa. Además, ambos tienen miedo, sobre todo Medina, que tiene sobre su cabeza, como una espada de Damocles, el caso Odebrecht, que más taro o más temprano, lo conducirá a la justicia.

La respuesta del presidente Medina al acto de masas de Leonel, este domingo, no se hará esperar.

Sigo creyendo que un acuerdo con Leonel Fernández para enfrentar la reelección es posible. Total, Leonel, sin el respaldo del Estado, es muy difícil que pueda ganar las elecciones. En otras palabras: Leonel –como yo lo veo- es un candidato más débil de Danilo. Derrotar al presidente Medina primero al impedirle la reelección, para después derrotar al ex presidente Fernández, es lo más aconsejable para la oposición.

