Leonel ve políticas Gobierno no garantizan seguridad alimentaria

Fernández habla en el acto.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández opinó este viernes que la seguridad alimentaria en la República Dominicana no está garantizada con las políticas que se están adoptando desde el Gobierno.

Sostuvo que como consecuencia del confinamiento producto de la pandemia del COVID 19, la economía mundial se paralizó, obligando a los gobiernos a tomar medidas de expansión del gasto y de circulación monetaria.

Durante un acto del sector externo el presidente del partido Fuerza del Pueblo dijo que estas afirmaciones están basadas en datos de estudios realizados por organismos de la misma gestión gubernamental.

REACTIVACION ECONOMICA

Fernández dijo que los sectores de la economía que se han reactivado son los que tienen relación con el sector externo, como las remesas, zonas francas y turismo, principalmente de norteamericanos.

“Llama la atención que lo que tiene que ver con factores internos nuestros hay un estancamiento y hay un estancamiento en un elemento que es esencial para el sostenimiento de la sociedad dominicana, que es la producción de alimentos”, expresó.

Señaló que aun con el rebote estadístico de 12.3 el sector agropecuario, de acuerdo con el Banco Central, creció 2.6 y eso es «alarmante», debido a que es la producción de alimentos, con lo que se va a sostener la sociedad dominicana.

«La producción de alimentos, la seguridad alimentaria, no está garantizada en el actual gobierno, que ha logrado la reactivación de la economía no por esfuerzo propio, si no por lo que nos viene de carambola desde fuera, y cuando eso cambie, entonces aquí tendríamos serias dificultades”, indicó.

Fernández prometió que en un gobierno de la FP la prioridad siempre sería la seguridad alimentaria del pueblo porque parala organización comer es primero.

an/am