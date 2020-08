Leonel se sacó un ojo

EL AUTOR es comunicador. Reside en Nueva York.

Leonel se sacó un ojo contal de que el PLD quedara ciego. Aunque no lo escuché, se dice que está fue una expresión del comunicador José Laluz, quien labora en El Sol de la Mañana.

No pudo haber mejor descripción del comportamiento de Leonel Fernández, que parece hacer una apología del merengue “Ni tú ni yo», que todos conocemos en voz de Sergio Vargas. La inquina de Fernández, peligrosamente patológica, toma cuerpo aquel domingo 19 de abril del 2015, fecha histórica en que, en una reunión celebrada en Juan Dolio; el Comité Político del PLD, reconoció la gran gestión de gobierno del Presidente Medina, aprobando la reelección del mandatario, para un periodo más (2016 – 2020).

Dicho en buen dominicano, Leonel salió de allí “quillao”, listo para descargar su rabia, en un discurso que pronunciara una semana después, donde llamó “pichón de dictador al Presidente Medina.

Leonel Fernández, tres veces presidente de la república, ocupó durante casi dos décadas la presidencia del PLD, partido que abandonó en el 2019, tras perder las primarias de Gonzalo Castillo, el 6 de octubre de ese año. Bajo el pretexto de que se había hecho fraude a través del sistema de voto electrónico y a pesar de que la JCE, en aras de salvar su reputación, hizo contar los votos manualmente, resultando de igual modo vencedor Gonzalo Castillo, Fernández ejecutó el plan que había sido diseñado desde el mismo momento en que el CP le hizo ver que el PLD era más que cualquier pretensión mesiánica. Se marchó del partido morado y conformó su propio proyecto, dando muestra de que su amor no era por el PLD, sino por lo que este pudiera ofrecerle.

Tres veces el PLD llevó Leonel a la presidencia y tres veces intentó obsesivamente volver tras la búsqueda del poder: 2012, 2016 y 2020. Observemos en lo aquí narrado, la dosis obsesiva de Fernández. En el 2012, el leonelismo en un acto desesperado por frenar a Danilo, inscribió a Margarita Cedeño, a la sazón Primera Dama. En 2016, esta era la vicepresidenta, por esta razones entre otras, no podía aspirar. Pero en el 2020, es Danilo quien la propone como candidata, que unificaba al PLD, ya con visos de división. Y que va!…Leonel o se secaba el mar.

Al participar en las primarias del PLD, Leonel Fernández obtuvo una votación de 884,630 votos, de los cuales según Esquea Guerrero, el PRM le habría prestado más de 300 mil. Lo dicho por el dirigente se reflejó en la cantidad de votos obtenidos en las elecciones presidenciales, donde Leonel obtuvo 233,542 votos, para un 4.25%.

Leonel sabía que su papel en la contienda quedaría disminuido y que por efecto de las alianzas realizadas, obtendría algunos que otros legisladores. Pero su objetivo mayor no era ganar nada, sino dañarlo todo. Se empleó a fondo, atacando frontalmente al candidato Gonzalo Castillo, el PRM no tuvo que hacer nada. Sentado en las gradas observaba al felino, cual gladiador en la arena del Coliseo romano, dándolo todo para ver al PLD fuera. El PLD pagó el precio de no regalarle a L. Fernández, 8 años más de gobierno, para él poder sentirse el único dominicano con 24 años de gobernanza democrática.

Las razones por las que el PLD perdió, son un complicado embrollo, que le trae el “coco” roto a los más agudos analistas. Y si Rosario Espinal dice “yo no sé”, la opinión de cualquier común, de nada sirve. En consecuencia, no nos atrevemos a decir ni pío, para no quedar en ridículo. Pero si algo podemos repetir sin temor a equivocarnos, es que el PLD estaba “jarto» de gobernar. Desde arriba hasta abajo, desde el más pequeño funcionario hasta los más encumbrados. Todos anquilosados en su zona de confort, muchos queconocemos, se pasaron años “cobrando» y la hora D, no tenían literalmente ni un solo voto para aportar.

Como se explica que un funcionario tenga 4, 8, 16 años devengando buen sueldo (en dólares) y previo a las elecciones tenga que estar mendigando el personal que trabajaría en las mesas?. Significa que se pasó el tiempo “cobrando”, sin pensar para nada en el aspecto político, en la conformación de equipos de trabajo.

¿Que estas son nimias? Es posible, pero resulta que un error pequeño multiplicado por muchos; da lugar a un error gigantesco. Un mioblasto, es una simple célula muscular. Muchas de ellas juntas conforman el miocito o fibra muscular y muchas de estas a su vez; el músculo. Si una de ellas tiene un error repetido en gran magnitud, esto da como resultado un músculo dañado. Si aplicamos esta lógica a lo político, podríamos comenzar a visualizar los por qué, de tan vergonzante derrota sufrida por el PLD.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.