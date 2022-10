Leonel promete extensiones del ITLA en todos centros de la UASD

Fernández habló en el salón Multiuso del Colegio Cervantes, en un acto en el que juramentó cientos de jóvenes como miembros de la Fuerza del Pueblo,

SANTO DOMINGO ESTE.- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expuso aquí la necesidad de construir extensiones del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Dijo que ahora piden reproducir el ITLA en cada rincón del país, por lo cual prometió que en un nuevo gobierno suyo instalaría una extensión de este instituto en cada centro de la UASD.

Manifestó que no solo persigue ganar las próximas elecciones sino garantizar el futuro político de los miles de jóvenes del país que cada semana se juramentan en la Fuerza del Pueblo.

VE RETROCESO DEL SISTEMA EDUCATIVO

A su juicio, ha habido un retroceso en el sistema educativo dominicano durante la actual gestión gubernamental.

“Nos sentimos profundamente acongojados con los resultados que estamos viendo en el sistema educativo dominicano. Recientes informes nos indican que estamos retrocediendo en lo que es capacidad de comprensión de la lectura”, enfatizó.

Dijo que “nuestros niños no están comprendiendo lo que leen y esa es la peor noticia que podemos tener, pero tampoco los están motivando, porque el sistema escolar no está funcionando adecuadamente”, expresó el ex mandatario.

Recordó a la juventud que en su primera gestión de gobierno (1996-2000) fue construido el ITLA, donde imparten docencia profesores de los Estados Unidos, China, Korea y la India, entre otros países avanzados.

Destacó que en una competencia de diseño de software donde participaron 120 países, los estudiantes del ITLA quedaron en segundo lugar.

INAUGURA LOCALES



Fernández inauguró dos nuevos locales de la FP en la circunscripción 1 del municipio Santo Domingo Este (SDE), uno ubicado en la calle Presidente Vázquez 78, y otro en la José Antonio Jiménez 105, sector Las Palmas de Alma Rosa.

