Leonel llama a fortalecer el Ministerio Educación Superior

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El expresidente Leonel Fernández pidió fortalecer el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo que -a su juicio- aumentaría la capacidad del país para formar profesionales competitivos en un mundo impulsado por la innovación.

«Para garantizar universidades modernas y de calidad es fundamental fortalecer el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en lugar de debilitarlo», declaró el exmandatario al dictar la conferencia “Educación Superior e Inteligencia Artificial”, como parte del 40 aniversario de la fundación del recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Fernández analizó los desafíos y oportunidades que la revolución tecnológica plantea para la dicha academia y la sociedad.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo inició su exposición reflexionando sobre la inteligencia artificial (IA), desde sus primeras concepciones en 1956 hasta su desarrollo actual con sistemas generativos como ChatGPT, Gemini y Deepseek, capaces de producir textos, imágenes, videos y sonidos.

Asimismo, repasó la historia de la educación superior, desde las universidades medievales hasta los campus virtuales del siglo XXI, enfatizando que las instituciones académicas enfrentan el reto de adaptarse a la sociedad del conocimiento, las tecnologías inmersivas y la inteligencia artificial.

Los ejes centrales de su disertación fueron:

– Competencias educativas del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, innovación, resiliencia, ciudadanía digital y manejo de información.

– Aplicaciones de la IA en la docencia: aprendizaje personalizado, tutoría virtual, creación de contenidos y soporte a la investigación.

– Tecnologías emergentes: realidad virtual, realidad aumentada y analítica de datos aplicadas a la educación.

– Ética y regulación de la IA: protección de datos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad.

– Perspectivas para la educación superior en la República Dominicana: reestructuración curricular, fortalecimiento del campus virtual, modernización tecnológica y promoción de la excelencia académica.

jt-am-sp