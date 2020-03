Leonel: La historia me absorberá

Al expresidente Leonel Fernández y presidente del partido La Fuerza del Pueblo le ha tocado ejercer el papel de oveja negra que no sigue el camino del rebaño de partidos que es conducido dócilmente hacia el matadero. Primero fue la “oveja negra” entre los precandidatos del PLD que aceptaron mansamente los designios reeleccionistas, erigiéndose en el mayor obstáculo al proyecto continuista y autoritario de Danilo Medina.

La tenacidad de su lucha logró derrotar la Reforma Constitucional con la que Danilo pretendía habilitar un régimen de fuerza en el país. Ser la oveja rebelde en su antiguo partido provocó que fuera víctima del odio visceralde quienes tenían el dinero, el poder y la fuerza, pero no la razón.

Un poder que finalmente se usó para troncharlesu triunfo en las primarias moradasdel 6 de octubre pasado, mediante métodos sucios y fraudulentos que avergonzarían hasta a los del bajo mundo.

Hoy, otra vez, el doctor Leonel Fernández se ve obligado a actuar como la oveja que se niega a ser pastoreada arbitrariamente, que rechaza que le pongan un lazo para ser arrastrada hacia el despeñadero. Y este rol de “oveja negra” lo vuelve a desempeñar frente a la apariencia de lo “políticamente correcto”.

Es el caso de los empresarios y otros sectores que lo quisieron embarcar en un supuesto diálogo con quienes patearon la mesa del juego electoral, tirando por el suelo la democracia y nuestras instituciones, y ahora vienen con el cuento de arreglar lo que desarreglaron, de recomponer lo que dañaron, para aparentar un interés institucional que hace tiempo no tienen.

Leonel, coherente con una conducta política centrada en principios y altos ideales democráticos, se niega a ser parte de esa falsa, con la cual se busca darle un respiro al gobierno danilista frente a la presión pública y la repulsa popular.No puede haber diálogo con quienes se prestan para todo con tal de salir airoso ilícitamente.

Los directivos políticos del Partido Revolucionario Moderno, PRM, talvez mareado por las encuestas y la presión mediática de un sector del empresariado dominicano que, actúa como quinta columna del danilismo, lo presionaron y cayeron en la trampa de Danilo y sus asociados corporativos de la corporación peledeista, y finalmente fueron a validar al ratón que ha de cuidar el queso.

De ahí la negativa de Leonel a dialogar con los que no creen en el diálogo sino en el avasallamiento y en la imposición. Y mucho menos confía en un diálogo patrocinado por una instancia como el Consejo Económico y Social (CES), sin“competencia constitucional ni legitimidad para convocar un encuentro de naturaleza política que procura resolver una crisis electoral e institucional”, tal y como dijo Leonel.

Como bien denunció el líder de La Fuerza del Pueblo, ese organismo es una instancia gubernamental, subordinada al ejecutivo de palacio, por lo que ahí no hay nada que buscar, que no sea engaños y trapisondas. De nuevo Leonel vuelve a hacer gala de sentido común, visión y capacidad preventiva, al no prestarse como ‘tonto útil’ para darle al gobierno a través de ese mecanismo y ese organismo una vía de escape que lo salve del descalabro en que se encuentra el PLD y su candidato ilegitimo.

Los empresarios, que gustan mucho de secundar las posiciones de un gobierno compuesto por una mafia corporativa al que se someten por conveniencia, deben saber que están ya ante un gobierno de salida, que está buscando bomberos para que le apaguen el fuego. Y para esto se busca utilizar al PRM con el objetivo de construir un bajadero a través del susodicho diálogo que libere a Danilo y sus comensales corporativos del acorralamiento en que se encuentran.

Todo parece indicar que, ya el gobierno está consciente de que no hay manera que puedan revertir el actual escenario electoral en el país, y frente al solido segundo lugar en que se encuentra el expresidente Leonel Fernández, buscan a través de un sector del empresariado dominicano, apoyar al PRMa cambio de que este le proporcione ahora un salvavidasque ayude al partido oficial a tener un ambiente más propicio que el que ha tenido en las últimas semanas, y finalmente impunidad al salir del gobierno. Eso es lo que justifica el que el PRM haya aceptado participar en el diálogo organizado por el gobierno a través del CES.

Leonel Fernández es consciente de que el PLD de Danilo está contra la pared, pero no vencido, y como fiera al fin puede ser mortal en sus últimos zarpazos de bestia herida, pues tiene recursos, poder, dominio de todas las instancias del poder del Estado, pero sobre todo poco escrúpulo.

