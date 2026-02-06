Leonel inicia una jornada de 3 días en la ciudad de Santiago

Santiago de los Caballeros – El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, inició este viernes una agenda de trabajo de tres días en esta provincia con un encuentro con industriales y comerciantes de la región, como parte de una jornada que combinará diálogo con sectores productivos y actividades políticas y organizativas.

La agenda comenzó con un almuerzo con la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), en el edificio empresarial, donde Fernández intercambió impresiones sobre la situación económica nacional, el clima de negocios y los desafíos que enfrenta el sector productivo del Cibao.

Este primer encuentro marca el inicio de una intensa jornada en la Ciudad Corazón y otros municipios de la provincia, que contempla reuniones con sectores empresariales, cooperativistas, mayoristas y profesionales, así como actividades de carácter político y organizativo.

Como parte de su agenda de este viernes, el presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo en la tarde un encuentro con representantes de la prensa de Santiago, en el Hotel Matum, donde abordó temas de actualidad nacional y se refirió a la visión de la FP.

Más adelante, a las 6:30 de la tarde, Fernández encabezó el corte de cinta e inauguración del nuevo local de la Fuerza del Pueblo en Santiago, ubicado en la avenida Las Carreras, entre las calles Sánchez y Cuba. La jornada del viernes concluyó con un encuentro privado con empresarios de la región.

Actividades de fin de semana

Las actividades del el sábado y domingo continúan encuentros de carácter académico, social y económico, así como juramentaciones de nuevos miembros en municipios y distritos municipales de la provincia de Santiago, como parte del proceso de fortalecimiento territorial de la organización.

Para el sábado 7 de febrero, la agenda continuará a las 10:00 de la mañana con la puesta en circulación de un libro de Radhamés Jiménez Peña, en el Hotel Matum. Posteriormente a las 12:00 del mediodía, el presidente de la Fuerza del Pueblo almorzará con miembros del sector cooperativista en el Centro de Convenciones de UTESA.

En la tarde, Fernández se trasladará al municipio de Licey al Medio, donde a las 2:00 p. m. encabezará una juramentación de nuevos miembros en Rancho Estropico.

Más adelante, a las 5:00 de la tarde, presidirá otra juramentación en el distrito municipal Santiago Oeste, en el bajo techo Cienfuegos. La jornada del sábado concluirá a las 7:00 de la noche con una nueva juramentación en el distrito municipal de Jacagua, en el Edificio de Inversiones Rineri.

Las actividades del domingo 8 de febrero se iniciarán a las 10:00 de la mañana en el municipio de Santiago de los Caballeros, con una juramentación en el bajo techo de Las Carreras. Luego, a la 1:00 de la tarde, el líder político participará en un almuerzo con la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), a celebrarse en el Club Amaprosán Inc.

La agenda concluirá a las 4:00 de la tarde en el municipio de Baitoa, con una última juramentación de esta jornada, a realizarse como parte del recorrido político que desarrolla la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago.

SP-.-am