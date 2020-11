Leonel ve relaciones de RD deberían ser balanceadas y diversificadas

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández opinó que el criterio que siempre ha tenido es que las relaciones del país en el marco internacional fueran balanceadas y diversificadas.

“Obviamente no podemos ocultar el hecho de que las relaciones más importantes que tiene la República Dominicana y el mundo son las de Estados Unidos, no cabe ahí duda, por qué, porque en Estados Unidos viven dos millones de dominicanos que envían remesas acá, porque el principal mercado exportador de República Dominicana son los Estados Unidos, no podemos olvidar eso. Nuestro principal socio en materia de política exterior, son los Estados Unidos”, expresó, en un documento de prensa.

Reiteró que lo que hacen los pueblos es que diversifican sus relaciones internacionales y, por consiguiente, China es la segunda economía del mundo.

“No puedo ignorar que China existe, pero también hay que comprender que hay una situación geopolítica mundial, donde hoy día hay dos poderes: el poder norteamericano y un poder emergente que ya se coloca como el segundo poder del mundo, que es China. Entre China y Estados Unidos hay una rivalidad, en el océano Pacífico, en el mar del sur de la China y en el Estrecho de Taiwán, lo acaba de decir el propio presidente electo, Biden, que ellos van a reforzar su compromiso en el estrecho de Taiwán”, explicó.

Fue enfático al señalar que hay una rivalidad de carácter geopolítico, pero que República Dominicana está en la zona del Caribe.

“El Caribe siempre ha sido una especie de área de influencia en los Estados Unidos, por un tema de seguridad nacional… mi recomendación es que nosotros no seamos parte de eso”, sugirió.

Dijo que el país debe mantener la soberanía, su independencia y autodeterminación, pero siempre teniendo la prudencia de saber que existe un conflicto de dos súper potencias.

JURAMENTA A 20 MIL CHOFERES

Tras juramentar a 20 mil choferes, Fernández manifestó que convertirán a la FP en la principal fuerza política del país, debido al crecimiento acelerado que está teniendo, un hecho que dijo, no tiene antecedentes en la República Dominicana.

“Vamos a convertir a la Fuerza del Pueblo en la principal fuerza política de la República Dominicana, de personas conscientes de su deber patriótico, de su responsabilidad. Aquí venimos a servir al pueblo dominicano, esa es nuestra tarea”, dijo.

Entre los juramentados figura Alfredo Pulinario (Cambita), quien fungió como voceros de todos los juramentados, junto a otros representantes choferiles, que hicieron acto de presencia en la Casa del Pueblo de Gascue.

