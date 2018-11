Leonel Fernández se canta y se llora…

Desde el momento mismo en que el danilismo empezó a montar el plan de primarias abiertas para joder al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, éste venía planteando la inconstitucionalidad de las mismas conforme a lo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia en el 2005 fungiendo como Tribunal Constitucional, dado a que en ese momento no existía el TC.

Este último estableció que el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto en los partidos políticos es inconstitucional. Lo hizo a través de una sentencia emitida el 16 de marzo del año 2005 con la cual dejó sin efecto la Ley 286-04 del 15 de agosto de 2004, por entender que violaba los preceptos constitucionales.

Previo a la aprobación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna, se atrincheró con sus 36 leales legisladores para impedir que fuese aprobada la pieza legislativa con primarias abiertas. Pero, finalmente, el mandatario Danilo Medina, en una jugada maestra usando al PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía, logró que la moción pasara en el Congreso Nacional, quedando establecido que sea la cúpula de cada partido que decida el método a utilizar en la elección de las candidaturas a lo interno de las organizaciones partidarias, ya sea abiertas o cerradas.

Consumado el plan de imponer y aprobar la Ley 33-18, Danilo Medina y su grupo lograron en el Comité Político de esa organización que fuera el Comité Central que decidiera si la elección de los candidatos en el partido morado debía ser con el método de primarias abiertas o cerradas. Claro, lo enviaron a ese organismo porque Danilo tiene mayoría aplastante en esa corporación y sabía que le pasarían la aplanadora a Leonel Fernández y sus seguidores si lo sometían a votación, ya que los danilistas montaron una cacería de brujas comprando a los miembros del Comité Central que no eran de su preferencia.

Hasta horas antes del encuentro histórico del Comité Central del PLD el sábado 27 del mes en curso, el ex gobernante Leonel Fernández mantenía su posición de la inconstitucionalidad de las primarias abiertas y bastaron sólo tres minutos previos a la reunión convocada por los altos organismos de esa estructura secuaz para que “el León” cambiara de posición.

Es lamentable, pero estamos ante un líder político que se canta y se llora, en un momento tiene una posición y de repente asume otra. Pero no es la primera vez que lo hace. Es reincidente en ese accionar, el cual le ha imposibilitado volver al Palacio Presidencial. Así lo hizo el 25 de mayo del 2015 cuando sus propios compañeros de partido le chubaron al Capo, mejor conocido como “El Don”, para que se comiera vivo al príncipe Fernández, razón que explica por qué los peledeístas y funcionarios del Gobierno no salieron en su defensa, con excepción de los leonelistas.

Es cierto que los burros no comen bizcochito sino más bien hierba, y no se le puede pedir a Leonel Fernández que pelee cuando éste nunca en su vida le ha dado una trompada a nadie y mucho menos ha matado un mosquito. Tal vez los peledeístas que están fuera del poder y la mayoría de la sociedad dominicana que no está de acuerdo con la forma de gobierno del jefe de Estado, Danilo Medina, andan buscando en Leonel el perfil de hombre y un adalid político que él no es: guapo, firme y decidido, siendo así sus seguidores y el pueblo dominicano que lo quiere tener gobernando de nuevo tendrán que conformarse con el régimen de Danilo o buscar esas cualidades en otro líder, porque al parecer Leonel Fernández no se la quiere jugar para volver a la Presidencia.

Leonel no entiende que mientras esos buitres del Comité Político y las estructuras de poder del Partido de la Liberación Dominicana lo estén narigoneando y doblegando a sus seguidores y la sociedad para satisfacer sus apetencias económicas, políticas y personales, no tendrá posibilidad alguna de ser presidente nuevamente, a menos que los enfrente y les demuestre que si inventan con él otra vez se pierde el caldo y los trozos en el PLD. De lo contrario, seguirá siendo una figura decorativa en el partido morado y sería decepcionante después que fue jefe de todos ellos y además quien los hizo millonarios.

