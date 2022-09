Leonel Fernández considera en el Gobierno no se puede improvisar

Leonel Fernández

PUERTO PLATA.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró que al Gobierno del PRM le faltan planes, ya que al Estado «no se va a improvisar».

“No basta las buenas intenciones, hay que tener buenas realizaciones en favor del pueblo dominicano”, afirmó.

Fernández habló tras juramentar a decenas de miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en el distrito municipal de Maimón.

LOS JURAMENTADOS

Fueron juramentados el exalcalde Ramón Ventura Saldaña, acompañado de una gran cantidad de exmilitantes provenientes de las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Ventura Saldaña desempeñaba las funciones de Subsecretario General Nacional de la Comisión Política y presidente del PRD.

Otros juramentados fueron Israel Hilario, expresidente en funciones del PRD; Armando Hiraldo, ex 1er vicepresidente; Pedro Tavares, ex 2do vicepresidente; Eugenio Tejada, ex secretario general; Modesto Ventura, ex secretario de Organización; Ramón Ureña, ex secretario de Actas; Martín Corona, ex secretario de Finanzas, y José Miguel Siria, ex secretario de la Juventud, entre otros dirigentes de la Dirección del PRD en esta localidad.

of-am