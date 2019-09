Leonel es un peligro para empresarios, el pueblo y la economía del país

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

Hay que detenerse un momento y poner atención al “nuevo” eslogan, al mensaje que encierra y sus implicaciones, que de manera muy poco creativa ha copiado Leonel Fernández de la izquierda más aberrante que ha existido en América Latina, de la cual él forma parte.

La verdad es que ni Lío-nel, ni su equipo, han tenido la oportunidad de sentarse a estructurar una campaña propositiva, que incentive al dominicano a votar por él en las primarias abiertas del 6 de octubre. Y es la razón por la que viene perdiendo siete puntos porcentuales (7%) a la semana. Es la razón por la que, de manera desesperada, se la ha pasado publicando encuestas absurdas del tipo 80/20 y 70/30, cuando la híper-realidad es totalmente al revés.

Como él sabe que perderá, lo que ha decidido es apelar al caos, a la propiciación de campañas sucias contra el país, para afectar la economía y tumbarle el pulso a Danilo, etcétera; creyendo que lo del congreso fue un triunfo —llevando haitianos y motoconchistas pagados— se han confundido y a eso le han llamado disque “LA FUERZA DEL PUEBLO”. ¡Qué ingenioso! …y hasta piensan que se la están comiendo.

—A propósitos de haitianos y acciones maquiavélicas se dice que hay un Senador dominicano, muy cercano a Lío-nel, involucrado en el fraudulento caso de Petro Caribe, que está financiando los actuales disturbios, patrocinados por una muy incipiente oposición en Haití; para evitar las investigaciones, pero también para agregar presión a la situación política y económica de éste lado de la isla, que distraigan al gobierno de Medina—.

Hay una hipótesis que explica el porque Lío-nel se la ha pasado publicando en los medios encuestas falsas y absurdas del tipo 80/20 y 70/30, y es muy simple:

Primero (1) es el modo que ellos tienen para convencer a los financiadores venezolanos para que sigan aportando gran cantidad de recursos económicos a una campaña que ellos saben que van a perder.

Segundo (2) lanzan el mensaje poniendo en duda, desde ya, los resultados de la Junta Central Electoral, hablando de que se han contratado rusos (afines a Venezuela) para “hackear” los sistemas y demás pendejadas.

Obviamente usted se da cuenta de que algo no cuadra. Hay una gran falta de lógica en (1) proclamarse ganado en papeles y (2) andar asustados diciendo que le van a quitar el triunfo, que prefieren que el conteo sea manual, tal vez para dilatar los resultados y con la supuesta “FUERZA DEL PUEBLO” crear disturbios, como ya han amenazado en los medios, indicando de que el gobierno no debe jugar con fuego.

Su gran estrategia se encubre con ambas acciones (1 y 2) que tienen el propósito de evitar que Lío-nel, qué es tan falso como sus encuestas, no quede mal con los patrocinadores, por un lado; y por el otro están tratando de cuidar un liderazgo sumamente agotado, muy diezmado y deteriorado que han querido disimular quitándole el bozo. Apelar al desorden (“A LA FUERZA DEL PUEBLO”) es la confirmación de dicha falta de liderazgo.

Pienso que en el ocaso de su vida política no tenía ninguna otra opción. Si pierde como de hecho va a perder, pretenderá crear una mayor percepción de división con la que amenazará con apoyar a su socio de la oposición con quien ya tiene un maridaje político a cambio de impunidad para los suyos y castigo para los danilistas y sus familiares. Y aún después de perder podrían surgir otros inventos aberrantes.

¿LA FUERZA DEL PUEBLO CONTRA QUE?

Contra el sistema financiero, contra el empresariado nacional, contra la inversión extranjera, contra el gobierno de Danilo, contra la economía nacional, contra el turismo, contra la clase media, contra el PLD; En fin, contra el mismo pueblo trabajador que hace un gran esfuerzo para superarse con sus propios medios y con la buena voluntad y apoyo del gobierno a través de sus diferentes programas.

Contra un pueblo, que como demostraré, en un escenario así, podríamos correr la misma suerte que los venezolanos, sumidos en la peor crisis política y moral de su historia.

Lo de Venezuela es una verdadera catástrofe humanitaria. Quienes han tenido que dejar el país en más de un 30% de la población en muy poco tiempo; y que según mencionaba John J. Sullivan, Secretario Adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos muy recientemente, Maduro y su pandilla, representan una seria amenaza para la seguridad de los mismos venezolanos, pero también una amenaza directa a las defensas comunes, a la paz y a la seguridad del continente — Ver declaración: https://www.instagram.com/p/B20NdtxAoKD/?igshid=1w4r5n6g2efmh

¿Será que Lío-nel y su pandillita han creído que el pueblo dominicano quiere volver hacia atrás o Lío-nel piensa que el pueblo dominicano quisiera vivir en una Venezuela?

Con esa excusa de “LA FUERZA DEL PUEBLO” fue que Hugo Chávez expropió cientos de empresas privadas.

Así ha sido en toda América Latina, Europa, etcétera, donde existe una izquierda extremista y comunista que proclama tener la FUERZA DEL PUEBLO.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESE ESLOGAN?

La razón básica es que no tiene un solo argumento que sirva, que pueda motivar a nadie que piense, a votar por él. Como su discurso es vacío, lleno de metáforas muertas, se han montado, aprovechando el desconocimiento de las grandes mayorías, en campañas populistas, copiadas de sus amigos ideológicos, como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Correa, Lula, Cristina Kirchner, Daniel Ortega, Evo Morales, etcétera. Y es aquí el gran peligro.

Ver referencia de la BBC: https://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4311957.stm

Se puede ver también en Wikipedia el listado de farsantes, que bajo el mismo eslogan de “LA FUERZA DEL PUEBLO” han usado el poder para mega enriquecerse y que han mantenido o vienen llevando a varios países de Latinoamérica hacia la más extrema miseria y que forman la organización cuasi mafiosa llamada “PINK TIDE” entre los que figura Leonel Fernández y que era el único o de los muy pocos que faltaban por usar dicho eslogan.

Ante sus fracasos como gobernante, no me sorprendería que Fernández haya cambiado idea, y de querer crear un “Nuevayol chiquito” ahora quiera convertir a RD en una “Venezuela Chiquita”.

Con este eslogan, Fernández se declara ideológicamente más a la izquierda que el mismo Hugo Chávez, quien era el más radical del grupo. Mientras que el presidente Medina se ha mantenido en el centro, en cuanto a la dimensión ideológica.

Ésta es la principal razón por la cual la sociedad dominicana, el sector financiero, el gran empresariado, la iglesia católica, las iglesias evangélicas, los americanos, y demás sectores fácticos nunca permitirían que Lío-nel vuelva a ganar unas elecciones en la República Dominicana. Es ya una verdadera amenaza.

“LA FUERZA DEL PUEBLO” ES EL ESLOGAN DE LOS COMUNISTAS

El eslogan comunista y Chavista de Lío-nel ha sido usado por los peores gobiernos de Latinoamérica, como ya cité, mejores conocidos como “The Pink Tide” que se traduce como “La marea rosa” también conocidos como “Turn to the left” que se traduce como “vuelta hacia la izquierda” es decir los responsables de mantener a todo un continente hundido en la miseria.

Esto es debido a la hipercorrupcción esquematizada de este grupo de gobernantes, que actúan como un club mafioso, donde cada uno apoyaba al otro de manera económica en tiempos de campaña. Algo así como lo que ahora están haciendo los otrora Chavistas, hoy Maduristas, financiando la presente campaña de Leonel Fernández y la Junta Central Electoral (JCE) no investiga, ni pide los informes a los organismos de inteligencias locales e internacionales presentes en nuestro país —según denunció un periodista radicado en Miami—.

VEA USTED MISMO/A LA EVIDENCIA

Ver uno de los primeros comerciales de campaña de Hugo Chávez en el 1998 y verá de donde sale todo: https://www.archivoelectoral.org/videos/chavez-la-fuerza-que-mueve-al-pueblo/7815

Igualmente vale la pena ver esta pieza del Partido Comunista Español: https://www.youtube.com/watch?v=QIxFRRxtAYA

Ver que, en el 2006, Lula da Silva también apostó al slogan favorito de los comunistas para ser reelegido, es decir a “La fuerza del pueblo”: https://www.adlatina.com/articulo.php?slug=/publicidad/lula-da-silva-apuesta-la-fuerza-del-pueblo-para-ser-reelegido

Como vemos a Lío-nel solo le falta ponerse y salir a los mítines con la boina roja en la cabeza.

MI TESIS Y EL TAMAÑO DEL DAÑO ECONOMICO DE ESOS GOBIERNOS

La gran mayoría de las personas desconocen el hecho de que, en la decada del 60, Europa y Latinoamérica tenían más o menos el mismo Producto Interno Bruto (PIB). Hoy Europa ronda los US$ 18 trillones de dólares (muy similar a Estados Unidos) y América Latina, apenas llega a US$ 6 trillones de dólares, pero con una mayor población que Europa.

El porque de este diferencial (3 veces menos) se puede encontrar en la calidad y honestidad de quienes han gobernado en un continente y en el otro, así como las ideologías, unas más propensas a incentivar la corrupción rampante que otras.

Este análisis de política y economía comparativa, cuyo “insights” descubrí analizando las bases de datos de la OCDE, entre otras fuentes, me ha llevado a estudiar y escribir mi tesis sobre la corrupción en algunas áreas geográficas del planeta titulada “The Corruption we live by: Kill a chicken to scare the monkies”. Y siendo honesto el caso que más resalta en todo América Latina es el caso de los gobiernos de Leonel Fernández y sus amigotes que ahora sueñan con la muy remota posibilidad de gobernar nuestro país, para escapar a lo que tarde o temprano tendrán que enfrentar.

Lo que resultaría de ese escenario soñado, sería un gran retroceso, pues mal que bien, nuestro país avanza y ha dado un salto hacia lograr mayores niveles de desarrollo desde el 2012. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial en su webpage, lo dice la FAO y todos los demás organismos internacionales presentes en nuestro país.

CONCLUSION

En fin queda demostrado que, Lío-nel es muy peligroso para la economía del país y sobre todo para las principales familias y para todos los grupos empresariales, como Vicini, Corripio, Grullon, etcétera —quienes, aparte de la simbología en la visita a Palacio, han sido tímidos en dar su apoyo al gobierno en los momentos cruciales, como en la lucha contra la reforma— y quienes ésta vez, en un escenario así, se verían afectados seriamente, considerando que Lío-nel, si le dan el paso, volvería en una onda de venganza y retaliación no solo contra los Danilistas, sino también contra todos los sectores productivos, como casi siempre sucede en los gobiernos izquierdistas, a la corta o a la larga. No importa lo que en secreto les prometa. Punta Catalina, privatizar el metro, etcétera.

Tendríamos que acostumbrarnos a (1) los corralitos y demás sistemas mafiosos de mega-enriquecimiento para Lío-nel y sus amigotes. (2) A la solicitud especial de permisos especiales para solicitar pasaporte y poder viajar, (3) a la privatización de empresas públicas para sus familiares, amigos y relacionados; así como (4) a la apropiación de bienes, empresas y terrenos privados y de particulares, entre otras aberraciones hoy evidentes en países como Venezuela.

¿Pero y por qué? Porque sí, porque él supuestamente tendría la fuerza del pueblo.

Todo esto hay que explicárselo a la gente que aún no entiende el riesgo que como país estamos corriendo si nos equivocamos el 6 de octubre. Esto hay que decirlo pues siempre hay gente que le gusta los inventos peligrosos y que les encanta jugar con fuego.

