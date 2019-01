Leonel denuncia campaña “sucia” en su contra; advierte “no hay marcha atrás”

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández denunció que sus adversarios políticos podrían estar orquestando una campaña de ataques y descalificaciones morales en su contra, debido al rápido crecimiento de su proyecto presidencial.

“La política es una gran lucha, una batalla, y en la medida que la campaña siga avanzando y se continúe concitando el respaldo de diferentes sectores, podrían venir las guerras sucias. Pero nada de eso nos va a amedrentar”, afirmó.

Manifestó que “frente a las calumnias, no hay marcha atrás, y frente a la difamación, no hay marcha atrás, y frente al ultraje, no hay marcha atrás, porque con el apoyo de la población es pa`lante que vamos”.

Fernández habló en un acto que organizó un grupo de jóvenes que apoya su precandidatura presidencial, denominado Red de Defensa LF 2020.