Leonel, de león africano a tíguere dominicano (OPINION)

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Santo Domingo.

1 – El pasado martes 9 del mes en curso, el Listín Diario publicó una entrevista que le hiciera esa empresa al expresidente Leonel Fernández en su “Desayuno del Listín Diario”. En esta ocasión el león estuvo acompañado de altos dirigentes y candidatos municipales de su partido la Fuerza del Pueblo.

2 – En este desayuno, el león Fernández rugió diciendo, que nadie gana elecciones con una economía estancada. Con esta premisa Leonel quiso significar que Luis Abinader no ganará la elección presidencial a celebrarse en mayo de 2024, dado (según él) el estancamiento que sufre la economía dominicana.

3 – En este aspecto, esta fiera salvaje de la política redundó afirmando: “Yo no conozco un Gobierno en el mundo que gane una reelección cuando la economía crece solo un dos por ciento. No es posible; podrá hacerlo por otra vía, comprando gente, comprando votos; pero de manera democrática nadie.»

4 – Mas adelante, en este mismo escenario opíparo, el felino Leonel señaló, que el gobierno del PRM todo lo sobredimensiona; que los encargados de la actual administración gubernamental sufren del “complejo Botero”, ya que tienen el mismo estilo de “sobredimensionar las cosas”, justo como lo hacía el pintor colombiano, Fernando Botero en sus obras. Tomar la solución del Covid dado por el gobierno de Abinader como referencia mundial es una sobredimensión a lo Botero, externó, Leonel.

5 – En este banquete del Listín Diario, el narcisista Fernández también manifestó, que otro de los factores que no ayudará al Gobierno en su tarea de repetir otro período a la cabeza del Poder Ejecutivo es que la actual gestión se ha “desconectado de la masa popular y no entra a los barrios” de los diferentes sectores del país.

6 – Pero, con lo que este egocéntrico del bestiario político dominicano la botó por los 411, es cuando manifiesta su criterio sobre el narcotráfico. Refiriéndose al caso de exdiputado Miguel Gutiérrez, este león viejo arguye, que es un tema de mucha preocupación que funcionarios electos hayan sido procesados en Estados Unidos por narcotráfico internacional, dado, que cuando un legislador va a los Estados Unidos y es detenido y acusado por narcotráfico es un tema de los partidos políticos, en este caso, específicamente, del PRM.

7 – Otro tema abordado por esta bestia política fue sobre la corrupción, atribuyéndose él, ser el primero en implementar las leyes contra la corrupción y la impunidad. Al respecto, Leonel refirió parte de las legislaciones impulsadas en sus mandatos (1996-2000/2004-2012). Citó la ley de Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República; la de Compras y Contrataciones de bienes, servicios, obras, y concesiones del Estado, la ley de Libre Acceso a la Información Pública. También aludió a la creación del Departamento de Persecución de la Corrupción (Depreco), y versó de como en sus mandatos la justicia fue independiente, que jamás llamó a la Suprema Corte de Justicia, ni a la Procuraduría, ni a ningún fiscal, para interferir en la acción y administración de la justicia. Como presidente nunca llamé para que se persiga o deje de perseguir a alguien.

El león Fernández puntualizó esta entrevista aseverando: “si Abinader no gana la primera vuelta, yo le aseguro una derrota en la segunda vuelta”.

A manera de conclusión

A – Actualmente, en su ignorancia de Dios, Leonel, al igual que Lucifer, se cree un ángel de luz, pero como por sus hechos los conoceréis, ahí lo tenemos con sus ansias patológicas de llegar por cuarta vez a la presidencia, trillando una vez más por caminos pecaminosos conducente a satisfacer su megalomanía. En esa aventura loca no le importa el país, (nunca le ha importado), solo le importa su persona y sus grandes negocios a expensas de enajenar los bienes del Estado. Pero ciego y equivocado una vez más, este “conceptualizador”, que se piensa un predestinado, creyendo que en verdad todos somos estúpidos, para sus logros NO se ha metamorfoseado en un insecto Kafkiano, sino, que aplatanándose, se ha transformado en un tíguere dominicano, de los más astutos.

B – El diccionario dominicano define el tíguere con los conceptos siguientes: persona oportunista, tramposa o astuta. Individuo que tiene un buen repertorio de habilidades para manejar muchas situaciones, que no se deja engañar fácilmente y que siempre ve o busca ventaja en las cosas. Por otro lado, el tíguere es un elemento que subestima a los demás y se sobrevalora a sí mismo. Este término también se utiliza como sinónimo de “delincuente”.

C – El león viejo y mañoso que hoy es Leonel, al asumir la personalidad del tíguere dominicano, considera, que solo él puede conceptualizar, en consecuencia, interioriza la idea de que todos los dominicanos le vamos a creer sus sofismas, que no tenemos memoria histórica, ni mucho menos capacidad intelectual para rebatir sus aguerridos argumentos “atiguereriados”.

D – Bajo esta creencia, y para pescar en rio revuelto, cuando este león en trance de carcamal expone que Abinader no ganará la reelección por el estancamiento de la economía, él asume, que por falta de memoria histórica y precariedad de razonamiento, el grueso de la masa votante jamás podrá recordar ni razonar, que cuando Balaguer se reeligió en el 1990, él (Leonel) en el 2008, y Danilo en el 2012, la economía estaba en precariedad. También, en sus delirios monárquicos y de subestimación al pueblo, Leonel ha calculado que no recordaremos, cuando en el 2012, en la ciudad de New York, él declaró que tenía 40 mil millones de pesos para apoyar a Danilo. La situación en aquel entonces era tan crítica, que Danilo heredó un déficit fiscal de más de 150 mil millones de pesos. Por otro lado, y para demoler la tesis de Leonel, sobre la imposibilidad de la reelección en precariedad económica, a él le recuerdo, que en los Estados Unidos Barack Obama fue reelegido en noviembre de 2012, pese a que el país sufría una severa recesión económica fruto de la quiebra de los bancos ocurrida en el 2008.

E – Por lo que vemos, Leonel tiene a nuestro pueblo tan estúpido, que él entiende, que la mayoría no vamos a poder asociar el estancamiento de la economía que él refiere, con la pandemia del Covid, ni que vamos a tener en cuenta los negativos fenómenos geopolíticos ocurridos en este tiempo, como han sido la guerra en Ucrania, y ahora la guerra en Oriente Medio que está preludiando expandirse a nivel apocalíptico. Todo esto, amén de los fenómenos atmosféricos que han causado enormes devastaciones a la agricultura y pestes como la fiebre porcina. En este cuadro, Leonel supone, que es imposible que la mayoría de los dominicanos podamos razonar sobre estos acontecimientos, por eso, sus sofismas.

F – En cuanto a lo que este “tíguere”, expone del narcotráfico, de la independencia que gozó la justica en sus gobiernos, y de todo lo que él dice, que hizo para atacar la corrupción y la impunidad, sinceramente creo, que si Leonel estuviera en mejor condición mental, usaría otra estrategia de campaña, y jamás osaría tocar esa tecla, porque cuando lo hace, se hunde, puesto que afloran Quirino, Toño Leña, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Figueroa Agosto, “Tito -El Rubio- Burgos y “Yayo o La Máquina”, por solo mencionar unos pocos de estas bestias de la sociedad, cuya sola mención dan grima, con la agravante, que por resonancia, surge toda la inmensa corrupción que caracterizó los gobiernos de Leonel y Danilo, incluyendo el más grotesco ataque a la institucionalización del país para cimentar la corrupción y la impunidad más asquerosa, no solo de nuestro país, sino también de toda Latinoamérica. ¿Y qué decir de las violaciones a los derechos humanos a cargo del “cirujano” Guillermo Fermín y otros “galenos”, en los gobiernos de Leonel?

G- Actualmente, Leonel es un león viejo, lleno de mañas y retorcido, que después de gozar de tantas glorias terrenales, aún permanece con un vacío existencial que equivocadamente pretende llenar con más glorias de este mundo, en lo que ama el poder y la adulonería de un conglomerado de demonios, que solo persiguen más bienes materiales de los que ya tienen. También, Leonel sacia sus miserias humanas, con ver a sus pies, un ejército de pobres diablos, que los tienen como a un Dios, cuando les hace llegar alimentos de mala muerte en cajas en las que estampa su rostro. Julio César, en su megalomanía, hacia esculpir su rostro en la moneda romana, mientras que Leonel imprime el suyo en cajas de cartón que hace llegar a los empobrecidos por él en todo territorio nacional con su política neoliberal y por la corrupción rampante que existió en su infausto gobierno.

H – Estas son las acciones propias de todos aquellos que han hecho de este mundo su reino, y que por ello NO han tenido la dicha de conocer que el hombre solo encuentra la felicidad, cuando llega al punto de negarse a sí mismo y de tomar su cruz para recorrer con ella el camino del amor, del desprendimiento y de la entrega a causas nobles, como es servir a los demás sin esperar retribuciones pecuniarias. Esta es la única manera para encontrarnos en santa paz con el Creador. Mientras el hombre no llegue a ese estadio, será presa fácil de la ansiedad, de la sed desmedida de riquezas, y de las demás concupiscencias que solo nos llevan a un vacío existencial, que nos aleja exponencialmente de las cosas que verdaderamente dan felicidad. Por esos caminos de satanás, seremos perversos, infelices enfermos mentales, y nos haremos daño a nosotros mismos y a los demás.

I – En definitiva, sepan Leonel, Danilo, Abel y toda la legión de demonios que le siguen, que por el camino que van, el final de todos ustedes será de llanto y crujir de dientes, de infelicidad constante y hasta de suicidio; y concluyente en una vida inmerecedora del cielo prometido a los justos. De morir en esas condiciones, todos ustedes tendrán que purgar por mucho tiempo en los hornos del infierno, reservado a quienes han gastado la existencia haciendo daño y más daño a sus congéneres. Mientras tanto, la reelección de Luis es un hecho incontrovertible, puesto que la mayoría de los dominicanos jamás permitiremos la vuelta a un pasado, que constituye una afrenta a la dignidad nacional y una ignominia al Señor del universo.

El que tenga oídos, que oiga…

Fuentes:

https://listindiario.com/la- republica/politica/20240109/ leonel-fernandez-nadie-gana- elecciones-economia-estancada_ 790215.html

https://listindiario.com/la- republica/politica/20240109/ leonel-narcos-prm-tema- preocupacion-nacional_790213. html

https://listindiario.com/la- republica/politica/20240109/ leonel-abinader-gana-primera- vuelta-le-aseguro-derrota- segunda-vuelta_790263.html

jpm-am