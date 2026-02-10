Condena «cobren a empleados públicos para política de PRM»

Leonel en la JCE habla a periodistas este martes en la sede de la JCE.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández calificó este martes de inaceptable que estén cobrando dinero a los servidores públicos para financiar movimientos políticos afines al partido de Gobierno.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo expreso que esa es una práctica lesiva al sistema democrático de República Dominicana que debe ser erradicada de la acción policial del país, «y lo mismo podría estar ocurriendo en otras instituciones oficiales».

Fernández habló con periodistas en la sede principal de la Junta Central Electoral después de recibir su cédula de identidad, en el marco del proceso que lleva a cabo el organismo para dotar a los dominicanos del nuevo documento.

NUEVO DOCUMENTO OFRECE MAS SEGURIDAD AL CIUDADANO

El exmandatario señaló que esa práctica debe ser erradicada porque viola el derecho de los servidores del Estado y se trata de recursos que son utilizados de manera inequitativa en contra de los demás partidos.

Con relación el proceso de obtención de la cédula, Fernández llamó al pueblo a respaldarlo, ya que el nuevo documento ofrece mayor seguridad para los ciudadanos.

an/am