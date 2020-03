Leonel, campaña sucia y crisis por cancelaciones

Y, en el caso del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debe estar preparado para responder a una de las más terribles campañas sucias, dirigida a contrarrestar el voto a favor de Gonzalo Castillo, aunque serán pocos los que del oficialismo no reciban ataques destructivos. ¡Tuvieron la suerte de que eso no está en marcha por el coronavirus!

Los que leen nuestros trabajos periodísticos, recuerdan que antes de las elecciones municipales escribimos que el gran problema del PLD, estaba en la falta de manejo de la mayoría de medios de comunicaciones y problemas en la base “morada”. ¡Y así ocurrió!

Un compañero de profesión, que es como uno de mis hermanos, me contestó, desde España, que eso lo escribimos porque no somos ni de Danilo ni de Leonel, sino del ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo. ¡Así me lo dijo!

Más del 90 por ciento de los dominicanos sabe quiénes organizaron el sabotaje a las canceladas elecciones de Febrero, pero el gobierno es incapaz de exigirle a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los demás organismos internacionales que realizan las investigaciones, que ya identifiquen a los responsables de ese crimen de Estado.

¿Están esperando que pasen las elecciones de Mayo para decir quiénes son los culpables? ¡Eso no tiene sentido! El gobierno, presidido por Danilo Medina, está actuando responsablemente en la lucha para detener el avance del coronavirus y su combate, pero eso debe estar a cargo de la comisión que se designó.

El Presidente Medina, después de los 25 días acordados por todos los partidos políticos, debe ingeniarse la forma de cómo buscar sus votos para el candidato Gonzalo Castillo. ¡Lo mismo tendrán que hacer Luis Abinader y Leonel Fernández por el coronavirus! Lo correcto sería posponer las elecciones nacionales para Diciembre, Enero o Febrero.

¡Las elecciones no son las mismas! Se sabía que en las elecciones municipales, después de las canceladas de Febrero, la situación del PLD sería difícil, porque aunque está en el gobierno, sus recursos económicos se le pusieron chiquiticos. ¡No se imaginó que las elecciones serían saboteadas y gastaron casi todos los recursos cargando electores!

Los comicios municipales le dieron ventaja al PRM, no a la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, que no obtuvo ni una Alcaldía. No hay que ser ningún analista para saber que a Leonel Fernández sólo le queda la opción de retornar al PLD, pedirles excusas a los millares que serán cancelados en los Ayuntamientos o a sus líderes, y rehacer su vida política ahí. ¡Si no lo hace, será parte de la historia fallida!

Si hay segunda vuelta, como parece, no hay ninguna duda de que en primer lugar quedará Gonzalo Castillo o Luis Abinader. Leonel Fernández con su LFP, pasará a ser una “escalera” para que otro llegue a la Presidencia de la República. ¡Guste o no, Leonel sólo se recupera si apoya a Gonzalo!

Luis Abinader es una figura nueva, con poco apoyo en las clases más desposeídas y los más poderosos, sectores donde el Presidente Danilo Medina es un líder, con el respaldo de una amplia franja del sector medio de la burguesía económica. ¡Es por eso que estas elecciones serán diferentes!