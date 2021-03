Leonel al PLD: “Ellos pensaban que iban a ganar, en qué mundo estaban”

Leonel Fernández.

SANTO DOMINGO.- “Uno no sabe en qué mundo estaban”, así reaccionó el ex presidente de la República, Leonel Fernández, ante declaración de Danilo Medina, de que no pensaba que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdería.

“Perdieron las municipales, las presidenciales, la senatorial, la de diputados y dicen que ellos pensaban que iban a ganar, uno no sabe en qué mundo estaban”, dijo Fernández.

De acuerdo a Fernández la derrota sufrida por el PLD “era muy clara desde que se produjo la ruptura por el fraude que incurrieron” con él y varios dirigentes que le siguieron cuando formó la fuerza del Pueblo.

“La advertencia nuestra, de que escucharan bien, que no se iban a salir con la suya, de que en el 2020 e’ pa’ fuera que van”, expresó.

Precisó que el panorama del PLD iba de mar en peor y destacó que cuando ocupó la presidencia tenían 31 senadores de 32 que tiene el hemiciclo y que después de su salida a” chepa se quedaron con tres”.

an/am