León David: merecido premio

LA AUTORA es trabajadora social y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Gran alegría me produjo que le concedieron el Premio Nacional de Literatura 2020 al escritor Juan José Jiménez Sabater, más bien conocido como León David. Hace tiempo que debió otorgársele; le sobran los méritos. Esta premiación, instituida en el 1990, ha sido recibida por muchos destacados exponentes de las letras.

León David es poeta, dramaturgo, ensayista, crítico literario, etc. y tiene alrededor de 35 obras literarias; todas hermosas, valiosas, educativas. Era de esperarse que fuera elegido a unanimidad por el jurado, compuesto por rectores de universidades, Ministerio de Cultura, Academia de la Lengua, Fundacion Corripio, etc.

El talento de León David se pone de manifiesto en las criticas literarias, diálogos filosóficos, poesías, ensayos, en todo; pero nunca olvido el prólogo que escribió al libro de poemas, “Entre Sueños y Estrellas”, de mi sobrina, Stephanie Hensch Joaquin. Ella escribió este poemario, cuando era una adolescente. Sus poemas son románticos, propio de una joven soñadora: “Solo en ti”, “Tu presencia”, “calladamente”,” Añoranzas” , etc.. Unos versos dicen “solo fue un sueño, cuando cruce tu mirada profunda y sensual”. “sola no pude resistir y una fuerza más potente que la de mi cabeza, me llevo hacia ti”…

Stephanie, de padre suizo, Heinz Hensch y madre dominicana, Paula Joaquin de Hensch y con toda su vida en Suiza, domina varios idiomas.Los versos los escribía en el idioma que le surgía. De ahí que, este libro de 114 páginas tiene poemas en español, inglés, francés y alemán. En el idioma español, hay diez y seis.

León David, al escribirle el prólogo, capto la esencia de los versos y la personalidad de su autora; de ahí que el preámbulo es tierno, sutil, delicado, romántico, ¡precioso! pone a soñar. Algunos párrafos dicen “tiene su poesía aroma de flor silvestre y castos ademanes melancólicos…espuma blanca de ilusión, recatada nostalgia de momentos sensuales que en el venero de la carne afloran, sonrisa de ancha pradera, planto de cielo ensombrecido y siempre el anhelo de ese algo que la realidad avara esconde o niega”.

Y continúa diciendo, “Poemas de amor y de deseo” “cándidos poemas en los que el sueño alienta sangran mansamente el desengaño y la esperanza” “Poliglota, Stephanie, con igual facilidad y espontanea gracia hilvana el verso en hebra gala o en filamento hispano”. “Que, si se es poeta, el idioma no importa¨.

La romántica inspiración de Stephanie en los versos de cada poema; las ilustraciones que sobre los mismos, le dibujo su hermana, Nicole; el insuperable prefacio que escribió León David, poniendo de manifiesto una pincelada del reconocimiento que se veía venir; la portada dibujada por su esposa , la pintora, Maria Aybar, no pudieron ser más hermoso y adecuado para este poemario, “Entre Sueños y Estrellas” ; tantos talentos y afectos unidos, le dieron un matiz hermoso, de incalculable valor.

El Premio Nacional de Literatura, fue un merecido reconocimiento a León David; como en este poemario, su talento literario se desborda por doquier. Enhorabuena.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.