Lecciones no aprendidas y no comprendidas

Todos los que hemos estado en escuelas, sabemos que muchas de las lecciones dadas no son fáciles de entender y menos de comprender. Durante mi bachillerato, no podía entender la historia, porque me decía para qué necesito aprender lo que pasó en las culturas de la civilización (Antigua, Media y Contemporánea) y mucho menos hablarme de prehistoria. No comprendía la importancia de esas lecciones, por tanto no las podía aprender. De ahí que, después en la universidad, tenía ciertas “lagunas,” que me impedían aprender las nuevas lecciones sobre historia. Fue cuando me di cuenta de la importancia de la historia, que me dediqué a estudiarla; gracias doy a Dios, que hizo el cerebro para retener aún lo no aprendido, muchas de las historias estaban guardadas, pero no aprendidas ni comprendidas. Hay una relación vinculante entre lo aprendido y lo comprendido; más se puede aprender y no comprender. Es lo que sucede con muchos lectores de la Biblia, aprenden lo dicho, pero no lo comprenden, de ahí el surgimiento en gran medida del ateísmo. El comprender necesita de la reflexión como vehículo hacía la comprensión. Hemos aprendido mucho sobre el Coronavirus, pero no comprendemos el porqué no hay soluciones rápidas y fáciles. Se culpa su propagación a diferentes causas, pero la realidad aún no se sabe a ciencia cierta todas las causas que lo propagan. Ahora se admite que se contamina por el aíre, lo que antes se negaba por la OMS. En nuestro país, se culpa el no uso de la mascarilla por una gran porción de la sociedad; se culpa la ignorancia de la población; y algunos, hasta culpan a Dios, y otros dicen que es un producto de Dios. La verdad es que un segmento grande la población ni aprende ni entiende ésto. Dios nos creó con la capacidad del intelecto para adquirir conocimientos, razonar, comprender, asimilar y enseñar; todo éstos con la finalidad de transformar el medio natural en nuestro beneficio. Pero no aprendemos ni comprendemos las lecciones sobre la mayoría de las cosas. Cuántos supuestos remedios curan el Coronavirus; cuántos niegan la veracidad de la existencia del Coronavirus, a pesar de ver, oír de más de medio millón de muertos en el mundo. Negar la existencia de éste y usar supuestos remedios son maneras de decir ni entiendo ni comprendo ésto. Ahora en el mundo, hay muchos sabios y entendidos, pero no aprenden ni entienden la lección de Jesucristo, sobre la importancia de la unificación de criterios y de esfuerzos en la búsqueda del bien común. Los primeros, que hemos fallados somos los seguidores de él, quienes por diferentes razones nos hemos divididos, lo cual ha constituido la causa del poco éxito de las iglesias. Jesús lo dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá” Mt. 12:25. MUNDO POLITICO RD La reciente historia del mundo político dominicano es una prueba fehaciente de no comprender ni entender las lecciones. El P.R.D., se dividió en 1986, entre Jacobianos y peñagomistas. Resultado: ganó Balaguer; el P. R.S.C, se dividió en 1996, entre balagueristas y peynadistas, y jamás han vuelto al poder ni se han podido unificar; el P. R.D., en la oposición durante 14 años, logra unificarse y vuelve al poder en agosto del 2000, y como no aprendió la lección de la división, pierde el poder en el 2004, pues se dividió. Los otrora P.R.D. y P.R.S.C., están en extinción. El caso más reciente es el del P.L.D., se divide formalmente en octubre del 2020, y eso lo llevará a salir del poder. Cuán hermoso y beneficioso fuera que el mundo se uniera para la solución del Coronavirus; o, que el mundo político lo hiciera en búsqueda del bien común; o, que las iglesias lo hicieran para glorificación de Dios y la salvación de la humanidad. Sin embargo, eso no se vislumbra en el escenario del mundo de hoy. Necesitamos reflexionar, el hombre como ente vivo y administrador de la naturaleza, debe enfocarse en valores que transforme al mundo; transformar al hombre en un ente social, espiritual y divino basado en tres ramales: la ciencia, valores y temor de Dios. Debemos entender y comprender las lecciones pasadas, para no repetirlas, como se dice “pueblo que no conoce su historia, la repite”. Protejamos nuestro ambiente de todo tipo de contaminación y podremos ver la luz brillando en la humanidad. No estamos solos, Dios está con nosotros y a nuestro favor, pero debemos sujetar nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios. Podemos ser diferentes, podemos triunfar, aún hay esperanza para el hombre. Dios envió a Cristo, a padecer por nosotros como demostración de su amor; confiemos en Cristo, quien es el Salvador del mundo. JPM