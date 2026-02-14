LeBron James se convierte en jugador más viejo triple-doble

LeBron James

LOS ÁNGELES.— En plena 23ra temporada de la carrera más larga en la historia de la NBA, LeBron James sigue consiguiendo triples-dobles, contra los Dallas Mavericks y contra el Padre Tiempo.

James se convirtió en el jugador de mayor edad en tener un triple-doble el jueves por la noche, logrando la hazaña a los 41 años y 44 días durante la victoria de Los Ángeles Lakers por 124-104 sobre los Mavs.

James anotó 28 puntos y repartió 12 asistencias al capturar su décimo rebote a 2:06 del final. Recibió una ovación de pie del público de los Lakers al retirarse momentos después con su 123.º triple-doble de su carrera, el quinto mayor en la historia de la NBA.

James rompió el récord que ostentaba durante los últimos 22 años Karl Malone, quien registró su último triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

“Creo que aprecio más momentos como este en mi carrera, al comprender dónde estoy, en la última etapa de mi trayectoria”, dijo James. “Definitivamente lo asimilas un poco más”.

Aunque las meras estadísticas y récords de longevidad no dicen mucho por James en esta etapa de su histórica carrera, él respeta los triples-dobles como una medida particularmente buena del alto nivel que mantiene en la cancha.

Aunque se ha perdido 18 partidos esta temporada debido a lesiones, James no fue un caso de caridad cuando fue elegido para su 22º Juego de Estrellas este fin de semana, y lo demostró dominando a los Mavs mientras Luka Doncic estaba fuera por una distensión en el tendón de la corva.

“Creo que lo que representa es genial: poder salir y tener un impacto en tres facetas del juego”, dijo James. “Los rebotes. Las asistencias, obviamente, son lo que más me gusta. Poder involucrar a mis jugadores, a lo largo de mi carrera, siempre me ha gustado eso más que nada. Y poder meter el balón en la canasta también es parte de este juego. Así que creo que lo que significa, poder participar en tres facetas del juego, tener un impacto en ellas, es genial”.

El juego de James se ha mantenido en gran medida excepcional esta temporada cuando está sano, y reiteró su convicción de que podría continuar casi indefinidamente a este nivel. James llegó a este partido con un promedio de 21.8 puntos, 6.9 asistencias y 5.7 rebotes, y los Lakers están en plena lucha por los playoffs de la Conferencia Oeste a pesar de haber jugado solo 10 partidos con James, Doncic y Austin Reaves sanos simultáneamente.

Pero el máximo anotador de la historia de la NBA no había conseguido un triple-doble desde el 1 de febrero de 2025 en Nueva York. Ese día se recuerda más por la noticia de última hora sobre el trascendental traspaso que llevó a Doncic a los Lakers .

Malone ostentaba el récord como el jugador de mayor edad con un triple-doble desde que consiguió 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias el 28 de noviembre de 2003, durante su última temporada en la NBA. James registró los siguientes 15 triples-dobles de esa lista, y estuvo cerca de batir el récord repetidamente durante el último año, pero no lo alcanzó hasta el último partido de los Lakers antes del receso del Juego de las Estrellas.

Con Doncic fuera cuando su ex equipo lo visitó, James estuvo agresivo y activo desde el inicio cuando regresó de su propia ausencia por lesión durante la derrota de los Lakers ante San Antonio el martes.

Tras bailar alegremente en los calentamientos previos al partido y gritar durante todo el túnel al entrar en la cancha, James anotó 14 puntos y repartió seis asistencias solo en el primer cuarto contra Dallas. Fue clave en los primeros 23 puntos de los Lakers en el partido.

James había anotado 18 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes al descanso. Superó los dos dígitos en asistencias durante el tercer cuarto, pero no salió del partido en el último cuarto antes de capturar los tres rebotes necesarios para conseguir el triple-doble.

Estuvo a punto de lograrlo unas cuantas posesiones antes, pero Reaves lo superó en el rebote y recibió una reprimenda del resto de los Lakers.

“Todos en el equipo me gritaron”, dijo Reaves. “No me sorprendo mirando las estadísticas durante el partido, así que fuimos a la banca y todos me lo hicieron saber. Él no, pero todos los demás sí, y lo miré y le dije: ‘Dispara, es mi culpa’”.

Tras su racha de 20 apariciones consecutivas en el Juego de las Estrellas, que terminó debido a una lesión el año pasado, James regresará a la exhibición de mitad de temporada el domingo en el Intuit Dome. James no es elegible para su 22.º equipo All-NBA esta temporada debido a sus ausencias, incluyendo los primeros 14 partidos de la temporada por problemas de ciática.

James tiene 152 triples-dobles en su carrera cuando se incluyen los playoffs.

