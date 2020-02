LeBron James pide arreglar escándalo de Astros por el bien del deporte

LOS ANGELES.- La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se convirtió este martes en la última voz en opinar sobre el escándalo de robo de señales de los Houston Astros y el manejo de Rob Manfred sobre la situación, instando al comisionado de béisbol a “arreglar esto por el bien del deporte”.

“Escucha, sé que no juego béisbol, pero estoy en el deporte y sé que si alguien me engañó al ganar el título y me enteré de eso, estaría furioso. Quiero decir, incontrolable sobre lo que haría o podría hacer! ” escribió James en Twitter. “Escucha, escucha a tus jugadores habla sobre lo disgustado, enojado, herido, roto, etc., etc., sobre todo esto.

“¡Literalmente la pelota está en tu cancha (o debería decir campo) y debes arreglar esto por el bien de los deportes!

James se une a un coro creciente de jugadores que han llamado a los Astros tramposos y a Manfred, entre ellos Cody Bellinger y Justin Turner, cuyos Dodgers perdieron la Serie Mundial 2017 ante los Astros en siete juegos, el tres veces MVP de la Liga Americana Mike Trout del Los Angeles Angels y el bateador de los New York Yankees Aaron Judge, quien terminó como subcampeón en 2017 MVP de la Liga Americana votando al segunda base de los Astros, José Altuve.

Una investigación de la Liga confirmó que los Astros habían hecho trampa usando un sistema de robo de señales basado en una cámara durante la temporada regular y los playoffs de la temporada 2017 en la que ganaron la Serie Mundial y durante parte de la temporada regular 2018. MLB anunció su castigo al equipo el mes pasado, suspendiendo al gerente general Jeff Luhnow y al gerente AJ Hinch por toda la temporada 2020 mientras despoja a la organización de cuatro selecciones de draft y aplicó una multa de $5 millones. Tanto Luhnow como Hinch fueron despedidos por el dueño Jim Crane después del anuncio.

Pero ninguno de los jugadores de Houston fue suspendido o multado, y Manfred había anunciado previamente que MLB no tenía planes de despojar a los Astros de su título de la Serie Mundial 2017, decisiones que han generado críticas generalizadas por parte de la comunidad del béisbol.

En los últimos días, Manfred defendió su castigo contra los Astros, pero fue criticado por caracterizar el trofeo de la Serie Mundial como una “pieza de metal” en una entrevista con Karl Ravech de ESPN.

“La idea de pedir una pieza de metal parece un acto inútil”, dijo Manfred a ESPN sobre despojar a Houston del campeonato. “La gente siempre sabrá que algo fue diferente en la temporada 2017, y si tomamos esa decisión correcta o incorrectamente, llevamos a cabo una investigación exhaustiva y tuvimos la fortaleza intestinal para compartir los resultados de esa investigación, incluso cuando esos resultados no fueron muy buenos”.

