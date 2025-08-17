LAWRENCE: Alcalde reconoce a empresario y político Víctor Pavón

LAWRENCE.- El alcalde Brian de Peña reconoció al empresario y dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, quien ponderó la calidad humana, compromiso partidario y solidaridad del edil.

Asimismo, valoró el amplio trabajo de carácter social y en inversiones económicas que realiza De Peña en Lawrence, una de las ciudades más pujantes de Massachusetts y que cuenta con más del 80% de emigrantes de origen dominicano.

“Con las grandes inversiones de los dominicanos se ha logrado producir grandes transformaciones en Lawrence, una ciudad que hace 20 años estaba sumergida en el abandono, deserción escolar y en el flagelo de las drogas, pero hoy, gracias al esfuerzo que ha llevado a cabo desde la alcaldía Brian Peña, esta se ha erigido como un modelo para todo EE.UU.”, declaró.

Pavón instó a los electores de Lawrence a que apoyen la reelección de Brian Peña, para que continúe con la ola de transformaciones que ha propiciado desde su gestión, con la apertura a las grandes inversiones que han logrado remozar, no solo a la policía de la ciudad con la instalación de cámaras y utensilios de alta generación para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino también porque ha puesto en alto la trayectoria de todos los dominicanos».

De Peña, de su lado otorgó a Pavón un «pin» que lo identifica como hijo distinguido de la ciudad de Lawrence y un certificado de reconocimiento por la «labor social y el arduo trabajo en favor de los munícipes de Santo Domingo Norte».

Pavón agradeció el cumplido y dijo sentirse comprometido a seguir replicando a través de los medios de comunicación la inmensa labor que De Peña efectúa en beneficio de los pobladores de su demarcación. “Es inmensa y ejemplarizadora su labor, por lo que esperamos que esto pueda servir de ejemplo a las alcaldías de República Dominicana”, puntualizó.

Pavón estuvo acompañado de su esposa, Yamel García, quien también fue reconocida por el Alcalde de origen dominicano.

jt-am