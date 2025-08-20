Latinoamérica reacciona al despliegue militar de EE.UU.
BOGOTA.- Frente al operativo militar que ha desplegado EE.UU. en el sur del mar Caribe para combatir al narcotráfico, mandatarios y altos funcionarios de la región se han manifestado en contra del intervencionismo de Washington.
Entre las reacciones más recientes se encuentra la expresada por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien esta jornada condenó ese tipo de acciones: «No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución», expresó.
Del mismo modo, su par venezolano, Nicolás Maduro, manifestó el pasado lunes que: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica».
«Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos, y las patrullamos nosotros», añadió.
UN «RIESGO PARA LA PAZ»
En un comunicado difundido este martes en Telegram, la Cancillería venezolana afirmó que «observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense» que realiza «amenazas y difamaciones» contra el país suramericano.
«Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región», dice el escrito.
Para Caracas, las «amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región».
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en sus redes la «presencia de fuerzas militares navales y aéreas de EE.UU. en el sur del Caribe» y agregó que «bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del Secretario de Estado. América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz», exhortó.
UNA «AMENAZA» PARA EU
El pasado jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el operativo militar y manifestó que los grupos criminales que operaban en aguas internacionales eran una «amenaza» para la seguridad de su país porque exportaban «veneno» al territorio estadounidense.
En esa línea, la semana pasada, Washington envió buques al sur del mar Caribe supuestamente para frenar el tráfico de drogas. La víspera, Reuters reveló que estos operativos se reforzarán con el despliegue de naves de guerra, aviones espía y al menos un submarino con capacidad de ataque en las costas cerca de Venezuela, lo que requerirá la movilización de alrededor de 4.000 efectivos. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre esto último.
Por su parte, Maduro informó que ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU., que lo vincula sin ninguna prueba con el llamado ‘Cartel de los soles’ y que subió de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayuda a su captura.
COLOMBIA Y VENEZUELA ALERTAS
Entre las acciones anunciadas por Caracas y Bogotá para combatir el narcotráfico en su frontera común, se encuentra el trabajo articulado de las fuerzas armadas de ambos países para garantizar que sean zonas libres de violencia y para golpear a los grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan en esa área.
En una interacción publicada la víspera, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia —un grupo de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rompió el acuerdo de paz— «esperan una invasión de EE.UU.» con la finalidad de «adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países», como ocurrió en Libia, Siria e Irak.
El mandatario colombiano también agregó que sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU. «presionan» para que ocurra «esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica».
jt-am
EL CARICOM NUNCA SE HA QUEJADO DEL NARCOTRAFICO ABIERTO EN AGUAS CARIBENAS : SIEMPRE ANDAN DE LEJITOS EN ESOS ASUNTOS …
La Comunidad del Caribe (CARICOM) ¿Qué es? Es un mecanismo de integración establecido el 4 de julio de 1973 por el Tratado de Chaguaramas. Está compuesto por 15 Estados Miembros y 5 Asociados, en su mayoría islas de las Antillas menores del Caribe, y otros países de la región. Sus principales temas son asuntos institucionales, facilitación del comercio, acceso a mercado de bienes y servicios, transporte y la solución de controversias comerciales regionales. ¿Quiénes hacen parte? Estados Miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las… Leer mas »
Eso es lo que tienen que hacer,, trabajar con la DOS CARA DE LA MENEDA,, CUAL Es esa dos cara,, PAIS productor y pais consumidor,, Ese es el trabajo,, utilicen la ISLA BEATA para la vijilancia,, construyan una base para hacer EL TRABAJO,, esa es la realidad ,,
Q inocente eres para tu informacion quienes crearon las drogas fueron los EEUU para invadir países infórmate mejor
Sería importante saber cuáles fueron los beneficios y las bondades de la invasión a cada pais que ha violado Estados Unidos. En Rep. Dominicana asesinaron a mas de 5,000 ciudadanos y sus marines nos dejaron el nefasto vicio de las drogas. Destruyeron El Chorrillo en Panamá, destruyeron a Irak, Afganistan y Libia. Entonces cuál es el beneficio? robarse las riquezas naturales y el petroleo???
Se le acaba el abuso al ****racho dictador.
Los narcos presidente de Venezuela y Colombia no le interesa, pero apoyamos a EEUU. Fuera masburro.
Marco Rubio sería bueno que atienda sus cartones,la situacion de EEUU no es buena en estos momentos, el imperio norteamericano está en coma, sería bueno poner la casa en orden y dejar esos pasitos tranquilos.
El problema grave que vive EEUU ,no es Venezuela el culpable,dejen ese cuento y a trabajar duro para mantener el imperio.
Lo siento necesitamos los minerales venezolanos pues la inteligencia artificial requiere mucha energía, mucha tierras raras y ahora necesitamos mucho gas natural para venderle a nuestra sucursal llamada EUROPA.
El mandatario/a que proteste porque los gringos están combatiendo el narcotráfico en aguas internacionales, es parte del negocio del narcotráfico también.
Es cierto ,USTEDES liberan sus mares, vigilan sus cielos y patrullan sus tierras ,si , pero para ofrecercesela al enemigo de America, que es el mismo enemigo de nuestro hemisferio Occidental , y lo hacen solo para enriquecerse ,por lo tanto ustedes no merecen pertenecer ,ni vivir como tampoco pueden representar Nuestro Continente : EL NUEVO MUNDO . MADURO TENDRA EL PRIVILEGIO DE SER EL PRIMER GOBERNANTE ,TRAIDOR, EN SENTIR LA FURIA DE LAS FUERZAS DE ELITE DE EEUU EN EL GOLFO DE AMERICA Y LA CUENCA DEL CARIBE , POR SER EL PRINCIPAL DIRIGENTE DE UN NARCOESTADO, Y A… Leer mas »
…………………..El unico que se deberias de preocupar es Maduro los demasm paises cual es el problema? ademas ni ellos mimos pueden o no quieren controlar sus territorios, Mexico lo controla el narco por que el narco estas en el govierno
y asi son muchos…..Ahora parece que a Maduro pronto les llegan los calimbasos.
Año 2030, fin del reinado del capitalismo
Fin de capitalistas y comerciantes Fin de las llamadas religiones Fin del militarismo
Fin del dinero Fin de la ONU Fin de la OEA Fin de la OTAN Fin de la UE
Fin del reinado del llamado papa
Fin de los fabricantes de armas y sus guerras
Fin de la explotación, del hombre por el hombre
Fin de Israel como nación
Fin del imperio norteamericano
Jajajaja un loco apocaliptico, mitad religion, mitad politica. jajajaja
Fin al fumar crack y escribir disparates en la web
OH!!!,ahora te llamas Williams…USURPADOR , DE PACOTILLA…